Juanfer Quintero y Lionel Messi, finalistas por el premio Puskás Lunes, 02 de septiembre de 2019 La terna la completa el húngaro Daniel Zsori y el ganador se anunciará en la ceremonia de The Best del próximo 23 de septiembre



La FIFA dio a conocer a los finalistas del premio Puskás, que reconoce al mejor gol del año. El argentino Lionel Messi, el colombiano Juan Fernando Quintero y el húngaro Daniel Zsori son los candidatos a quedarse con el galardón que se entregará en la ceremonia de The Best.



Las tres conquistas fueron las que concentraron la mayor cantidad de votos de los fanáticos, quienes eligieron a sus preferidos a través del sitio de la FIFA entre las diez opciones propuestas por la organización.



Messi participa con una conquista que hizo con la camiseta del Barcelona en un partido en marzo de este año ante el Betis. "La Pulga" define de manera soberbia por encima del cuerpo del arquero.



En tanto que el de Quintero es un magistral tiro libre ejecutado en un duelo de River ante Racing por la Superliga. Juanfer se despachó con un "bombazo" de casi 30 metros, que se metió en un ángulo.



Finalmente, Dzori se lució con una espectacular chilena en el encuentro entre su equipo, Debrecen, y Ferencvaros por la Liga de Hungría.





El ganador -junto a los premiados en el resto de las categorías de The Best- se conocerá en la ceremonia a realizarse el próximo 23 de septiembre en Milán.