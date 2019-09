Se agudiza el conflicto que afecta al servicio de corta y media distancia

Lunes, 02 de septiembre de 2019

La UTA decidió extender desde hoy las asambleas en las cabeceras de cada departamento. Pasarán de 4 a 6 horas, tanto por la mañana como por la tarde. El sistema urbano de la capital ni el interprovincial Chaco-Corrientes será normal.







En el marco de un reclamo salarial que ya lleva meses, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes decidió profundizar las medidas que afectan desde la semana pasada al servicio de corta y media distancia de la provincia y los urbanos de varias localidades.



En este contexto, el sindicato extenderá las asambleas que se realizan en las cabeceras de departamentos y de cada recorrido de servicios a partir de hoy: pasarán de 4 a 6 horas en ambos turnos, por lo que en esas horas habrá retención de servicios.



“En algunas localidades, la medida podría derivar en la nula prestación”, aseguró el secretario gremial de UTA, Alejandro Quintana.

No obstante, quedó ratificado hasta el momento que la medida no afectará al servicio de transporte urbano de la capital ni el interprovincial Chaco-Corrientes.



El miércoles pasado se iniciaron las asambleas informativas, en la que los choferes suspenden la prestación del servicio de transporte de pasajeros de corta y media distancia. Desde el sindicato aseguran que esa medida se mantendrá hasta que haya una solución al conflicto salarial.



El horario de las asambleas de la semana pasada era de 10 a 14 y de 16 a 21. Esta semana, en principio, se ampliará el horario de las reuniones matutinas, que pasarán de 4 a 6 horas, pero aún no se confirmó la hora de inicio ni la de finalización.



Esta medida de protesta de los choferes afecta al servicio urbano de Goya y Paso de los Libres, y en forma parcial, al de Curuzú Cuatiá, localidades donde a partir de hoy podrían haber más inconvenientes en el transporte.



En medio de la protesta, personal de la Subsecretaria de Trabajo y de la Dirección de Transporte controla las combis que trasladan pasajeros del interior a la capital.



Además del reclamo generalizado de que se les pague la escala nacional, los choferes del interior reclaman que les equiparen los salarios con los de la capital. Un delegado sindical, Oscar Escobar, dijo que ellos cobran 29.000 pesos, lo que representa entre 10.000 y 12.000 menos.



“Desde la UTA, estamos acompañando los controles. Como (los choferes de las combis) están bajo el convenio del sindicato, tenemos la autorización de ver la situación laboral de los compañeros. Las autoridades paran y nosotros preguntamos, nada más”, dijo Escobar la semana pasada.



En la capital, uno de los lugares de concentración de los choferes durante la medida de fuerza es la terminal de ómnibus.



La medida se dispuso tras una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia el martes pasado, donde el sindicato de choferes y las empresas del transporte de pasajeros no arribaron a un acuerdo en el conflicto salarial.



El secretario general de la UTA de Corrientes, Omar Correa, dijo que las asambleas “son informativas” y se realizan “en las cabeceras de cada departamento y de cada recorrido de servicios”.



“Mantendremos las medidas hasta que el sector empresario pague lo que verdaderamente nos corresponde, es decir el aumento del 20 por ciento, más el bono de 16.000 pesos, que es un logro a nivel nacional atendiendo a lo que dice la Constitución nacional: a igual trabajo igual remuneración”, explicó Correa días atrás.



Los choferes del interior cobran “un salario de 32.400 pesos. La escala que dejamos nosotros de Corrientes Capital es de 34.000, a lo que le debemos aplicar el 20%, más el bono”, explicó Correa sobre la situación de los choferes del resto de la provincia.