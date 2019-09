Horóscopo para hoy 2 de septiembre del 2019 Lunes, 02 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No descartes el dialogo como manera de solucionar los problemas que te aquejan con vecinos en el hogar. Tranquilidad ante todo.



Amor: Deja de ocultarle cosas a tu pareja. Busca el modo y el momento para contarle tus problemas e inquietudes. Ella te entenderá.



Riqueza: No permitas que pares laborales sin escrúpulos tomen crédito por tus esfuerzos, demuéstrate desafiante si fuera necesario.



Bienestar: Cada segundo que dejas pasar en la vida es irrecuperable, no puedes darte el lujo de desperdiciar ni el más mínimo instante en banalidades.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te gustaría conocer el mundo entero, descubrir cómo puedes acceder a lo inaccesible y cambiar todo lo que te rodea.



Amor: Observa, medita y entra en acción para defender la felicidad de tu pareja. No dejes que terceros intervengan.



Riqueza: Un nuevo proyecto de inversión llega en el momento oportuno. Buscarás socios para una interesante propuesta que no rechazarán.



Bienestar: Si has recibido ayuda de amigos, te han tendido una mano y por lo general han estado presentes, considera organizar una cena de agradecimiento.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Alguna gente se sorprenderá por tu deseo de arriesgarte incluso en una situación imposible. Pero si no te atreves, nunca ganarás.



Amor: Impulsivo como un adolescente pero simultáneamente con un miedo atroz de hacer el ridículo. Sé tú mismo en el amor.



Riqueza: Hay proyectos no terminan de definirse. Debes mantener reserva sobre algunos asuntos para evitar la oposición de los demás.



Bienestar: Haz tratamientos estéticos para mejorar tu aspecto personal y también actividades artísticas o vinculadas con la música.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu energía y tu empuje comienzan a flaquear debido a que intentas realizar un montón de cosas a la vez. Organiza tus prioridades.



Amor: Coincidirás con tu pareja en casi todo lo que piensen y hagan. Este dichoso encuentro les permitirá amoldarse a las exigencias.



Riqueza: Te sentirás presionado al tomar decisiones, acomoda la necesidad de crecimiento y expansión con ciertas limitaciones.



Bienestar: Te favorecen los ejercicios suaves que armonicen el cuerpo y la mente. Hazte un control, no exageres tu rendimiento.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: A causa de tu curiosidad podrás verte implicado en una discusión, con lo cual, ten cuidado con no invadir el espacio de los otros.



Amor: Tu pareja se está decepcionando de ti y del modo que tienes de ver las cosas. Si no haces un esfuerzo, la perderás.



Riqueza: Atención en la organización de las finanzas, porque alguien con intereses distintos te ha tratado de influir indebidamente.



Bienestar: Haz todo lo posible para aprovechar activamente el día. Debes planificar el futuro y organizarte de modo cuidadoso y eficiente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu manera clara de pensar regresa, y de seguro tomarás las decisiones correctas hoy. No temas tomar el teléfono y pedir un favor.



Amor: Piensa bien lo que harás antes de actuar. Si no tienes pareja, deja de jugar a dos bandos ya que nadie se merece pasar por esto.



Riqueza: Tienes que resolver de un modo distinto tus viejos problemas de efectivo. Es el momento de buscar un camino alternativo.



Bienestar: Te has mantenido con mano dura y no dejas que otros te convenzan de que debes torcer tu camino. Afloja un poco y date un respiro.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Deberás poner ciertos aspectos de tu vida personal en la balanza para poder tomar ciertas determinaciones clave.



Amor: Hazle saber a tu pareja tus dudas sobre la relación, no esperes hasta ultimo momento. Procura comunicarte más eficientemente.



Riqueza: Un ambiente laboral hostil esta teniendo serios efectos en tu desempeño laboral. No permitas que te afecte en sobremanera.



Bienestar: No hay nada que no puedas alcanzar si pones tu mente en ello y canalizas todos tus esfuerzos. Confía en tus habilidades y capacidades.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Sentirás como la presión aumenta al sucederse riña tras riña en el hogar. Procura salir, y trata de despejarte un poco.



Amor: La tensión seguirá a la pareja aun al lecho durante la noche. Jornada de diálogos complicados y rencillas constantes.



Riqueza: Riñas y rencillas con tus pares laborales se harán cada vez más frecuentes. Procura hablar con tus superiores acerca de esto.



Bienestar: Mantén la mente completamente despierta en todo momento que pases en tu ambiente laboral. Esto te garantizará no dejar pasar ninguna oportunidad.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Contradictorio, con momentos de melancolía seguidos por golpes de suerte. Te costará salir de tu casa a compartir actividades.



Amor: Pon atención a tu vida sentimental. Tu pareja no te comunica algunas cosas que le molestan ya que no la dejas llegar a tu interior.



Riqueza: El contacto con el arte o con personas creativas te puede ayudar para tus planes futuros. Ganancias a largo plazo.



Bienestar: Mejor te quedas en casa con un buen libro en vez de mezclarte con la multitud. Las invitaciones que se te presenten no te darán ninguna satisfacción.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te sentirás desanimado porque tal vez alguien se aleje sin dar explicaciones. Buena oportunidad para entablar nuevos contactos.



Amor: No siempre la vida te ofrece momentos propicios para acometer con creatividad la relación con tu pareja. Aprovecha el momento.



Riqueza: Ten cuidado tu excesivo optimismo, podrá acabar cansando a más de un colega. Te vas a encontrar con una buena bronca.



Bienestar: Mantén la calma ante un desacuerdo con las personas de tu entorno, de nada sirven los gritos y las culpas. El tiempo te dará la razón.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Estarás más argumentativo que de costumbre y tendrás la explicación justa para todo. Pero aprende también a escuchar los motivos de los demás.



Amor: No vas a dejar pasar la magnifica oportunidad que te brinda un viaje, para compartir gratos momentos con tu amorcito.



Riqueza: Los juegos de azar no son tu fuerte en estos días. No malgastes tu dinero en esta racha, mejor inviértelo en algo para ti.



Bienestar: En tu hogar hay demasiados objetos cargados de valor e historia para ti. No es malo que los tengas, siempre y cuando no te angustien.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Aparecerá una propuesta que primero te parece alocada y después te entusiasma. Harás lo posible por llamar la atención.



Amor: Los de afuera son de palo. Pon límites a la interferencia de quienes puedan opacar tu felicidad. Tiempo de enfrentar la verdad.



Riqueza: Harás contactos envidiables y prácticamente adivinarás el curso de los acontecimientos. Comerciantes y artistas, favorecidos.



Bienestar: Si te mantienes cercano al hogar, la recompensa será grande. Si te alejas demasiado, afrontarás dificultades y retraso.