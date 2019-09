El choque entre dos motos dejó un muerto y un herido grave

Lunes, 02 de septiembre de 2019

Ocurrió en el cruce de la ruta nacional Nº 12 y la avenida Maipú. La víctima fatal, Ramón Antonio Sánchez (47), circulaba en una Keller.







Un muerto y un herido grave dejó el choque entre dos motos.

El accidente se produjo en los últimos minutos de la noche del sábado, pasadas las 23.30, en el cruce de la ruta nacional Nº 12 y la avenida Maipú, dijeron fuentes policiales.





Marcelo Ariel Ramírez (24) manejaba una Rauwsser 150 c.c. y chocó contra una Keller de 110 c.c. en la que circulaba Ramón Antonio Sánchez (47).

En la violencia del impacto, perdió la vida Sánchez, en tanto que Ramírez fue trasladado al hospital Escuela en grave estado. Sufrió traumatismo de cráneo. El sumario está a cargo de la comisaría 20ª.



Patagonia y Centenario

Dos motos chocaron y sus conductores resultaron con heridas de consideración.

El accidente se registró el viernes, poco antes de las 18.30, en la esquina de las avenidas Patagonia y del IV Centenario, de la capital correntina.

Carlos Ayala (26) se desplazaba en una Honda Wave de 110 c.c. blanca y recibió el impacto de una moto similar en la que circulaba un joven de 17 años. Los dos resultaron con traumatismos graves y se hallan en el hospital Escuela.



Alvear

Una mujer que se hallaba internada por un siniestro vial dejó de existir. El accidente ocurrió el miércoles 28, cerca de las 11.30, en Rivadavia y Marcelino Acuña, de la localidad de Alvear.

La víctima, de apellido Rovira, manejaba una Yamaha YBR de 125 c.c. llevando como acompañante a otra mujer, de apellido De Jesús. Por causas que se tratan de determinar, se produjo el impacto contra una camioneta Renault Kangoo, que manejaba un hombre, de apellido Cabrera.

Rovira resultó con traumatismo grave. Después de recibir los primeros auxilios en el hospital de Alvear, la trasladaron al de Santo Tomé, donde el sábado se produjo su deceso.



Esquina

Chocaron dos motos y sus conductores sufrieron traumatismos graves. El accidente se produjo el sábado, poco después de las 20, en Vidal y Primera Junta, de la ciudad de Esquina.

Juan Sandoval (25) conducía una Motomel de 110 c. c., llevando como acompañante a una mujer a un niño y chocó contra una Corven de 110 c. c. en la que se desplazaba un chico de 16 años.

Todos fueron llevados al hospital San Roque. Pero, ante la gravedad de las lesiones, Sandoval fue derivado al hospital de Goya. Tiene fractura de tabique nasal, órbita y pómulo izquierdo, además de politraumatismos.

El adolescente también sufrió fractura de huesos faciales y severo traumatismo de cráneo. Fue trasladado a la madrugada del domingo al hospital de Goya.



Goya

Itatí Zapata resultó con politraumatismos al impactar con su Keller de 110 c.c. contra una camioneta Honda CRV, que manejaba Gladys Santajuliana. Ocurrió en la noche del sábado en Neustadt y Perú, de Goya.