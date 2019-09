Incautaron 465 kilos de carne no apta para el consumo Lunes, 02 de septiembre de 2019 El PRIAR de San Luis del Palmar incautó 465 kilos en procedimientos realizados en distintas carnicerías de la zona. La carne era porcina, bovina, y embutidos, no aptos para el consumo humano.



Efectivos policiales del PRIAR y Personal del Ministerio de Producción Animal durante trabajos de prevención en carnicerías, incautaron 465 kgs, de carne porcina, bovina, y embutidos, no aptos para el consumo humano.



Personal Policial de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, en forma conjunta con personal del Ministerio de Producción Animal, gracias a la labor desplegada dentro del contexto del Plan Integral de Seguridad Vial y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías”, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia, en un procedimiento realizado en la jornada de ayer, incautaron 465 Kgs. de carne bovina, porcina, además de embutidos varios, la cual no se encontraba apto para el consumo humano.



El procedimiento, lo llevaron a cabo en la localidad de San Luis del Palmar, en diferentes carnicerías. De todas ellas, se logró el decomiso de 385kg carne bovina, 51 kg de carne porcina, además de 29 kg. de embutidos varios, dando un total de 465 Kgs., los cuales no contaban con los sellos veterinarios correspondientes y además obviando las medidas Sanitarias y Bromatológicas.



Posteriormente, se realizó la desnaturalización mediante la incineración de la carne mencionada precedentemente.