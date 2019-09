River y Boca no salieron del cero en el Monumental Lunes, 02 de septiembre de 2019 El Xeneize necesitaba una victoria para alcanzar a San Lorenzo en la punta y los de Gallardo iban por la recuperación, pero los arqueros fueron los protagonistas.

River y Boca no se sacaron ventajas en un friccionado e intenso Superclásico y terminaron igualando 0 a 0, en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Superliga.



El elenco Millonario manejó las acciones y jugó plantado en campo rival la mayor parte del encuentro, pero no pudo resolver el esquema cerrado que planteó el elenco de la ribera.







Dentro de un mes ambos conjuntos volverán a verse las caras en Núñez, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.