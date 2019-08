El horror que reveló la autopsia a la chica asesinada a palazos

Sábado, 31 de agosto de 2019

Los resultados preliminares de los exámenes forenses revelaron que fue estrangulada manualmente y golpeada con saña en la cara. El asesino está detenido.





Los resultados preliminares de la autopsia a Emilce Ayala, la adolescente de 15 años que fue asesinada brutalmente en la localidad de Isidro Casanovo por su ex novio, Tobías Zuchelli (19), reveló detalles escalofriantes: murió tras ser estrangulada manualmente y luego golpeada con "saña" en el rostro.



Todo ocurrió el jueves pasado. Ese día, Zuchelli se enteró de que la adolescente estaba de novia y le dijo que quería hablar. La invitó a su casa situada en Alvear al 1900, del barrio San Carlos, y en el fondo de la vivienda la mató. Primero la ahorcó y luego la remató a palazos. Según el informe preliminar del examen forense al que accedió la agencia Télam, Emilce perdió la vida por un "paro cardiorespiratorio traumático debido a asfixia por compresión mecánica intrínseca del cuello". Es decir, la ahorcó con las manos.



Pero no fue lo único. "Del aspecto y la distribución de las lesiones en el rostro, se desprende saña en la producción de la mismas y no se observan signos de defensa", resaltó la autopsia. Reveló, además, que hay heridas en la cabeza y el lado izquierdo del cuello. "Hace mucho tiempo que no veíamos un asesinato con tanta saña. Realmente llamó la atención. La escena que nos encontramos era realmente muy fuerte", había señalado a Infobae uno de los policías que llegaron a la escena del femicidio.



"Me mandé una cagada con Emilce", le dijo el asesino a su abuela segundos después de haberla atacado, según pudo reconstruir el fiscal de la causa, Claudio Fornaro. Apenas terminó de pronunciar la frase, salió corriendo y escapó. Cerca de las 2:30 del viernes, personal de Homicidios de la DDI de La Matanza y el fiscal localizaron al acusado cuando caminaba en estado de shock por la ruta 3, en dirección a la estación de Isidro Casanova.



Para la justicia no hay dudas de que se trató de un plan criminal planificado y llevado a cabo por Zuchelli, según reveló a este medio un investigador. No fue algo precipitado ni improvisado. Tobías planeó lo que iba a hacer cuando se enteró de una relación sentimental que había comenzado Emilce con un compañero de colegio.







Si bien recomendación del defensor oficial era que se negara a declarar, Zuchelli prefirió hablar y reconoció ser el autor del crimen frente al fiscal Fornaro. Se lo acusa del delito de homicidio simple triplemente agravado por el vínculo, alevosía y femicidio.



De acuerdo con su declaración del imputado, pasadas las 17 pasó a buscar a su ex novia por el colegio con intenciones de hablar para tratar de recomponer la relación. Según la familia de la víctima, el joven se mostró violento en reiteradas oportunidades mientras fueron pareja. Por eso, los papás de Emilce le prohibieron que siguiera viéndolo. La adolescente no hizo caso y cada tanto se encontraban.



"Él la hostigaba permanentemente. Todo el tiempo la perseguía. En su cumpleaños de 15, que fue hace pocos meses, le encontramos un mensaje donde la trataba de 'puta'. Yo muchas veces le hablé para decirle que corte el vínculo, pero él la psicopateaba", contó Miguel, el padrino de Emilce.