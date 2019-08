A puro triple, Argentina arrolló a Corea en el debut

Sábado, 31 de agosto de 2019

Con Luis Scola como una de las figuras, el equipo de Sergio Hernández comenzó firme en el Mundial de China. La efectividad en los lanzamientos fue la llave del triunfo.





Argentina comenzó el Mundial de básquet en China con una aplastante victoria 95-69 ante Corea del Sur en Wuhan en la que tuvo una noche espléndida con 17 triples convertidos ante un flojo rival que no estuvo a la altura en el debut.



No hubo oposición por parte de los coreanos ante un equipo de Sergio Hernández que se hizo fuerte en la defensa para luego martillar en ofensiva con los tiros externos (55% en triples) y sacar diferencias indescontables.



Luis Scola, quien está participando de su quinto Mundial con 39 años, fue uno de los líderes argentinos con 15 puntos y 9 rebotes. Pero el máximo anotador nacional fue Nicolás Laprovíttola con 17 unidades y cinco triples convertidos. Otro de los que mostró cuotas de su talento fue Facundo Campazzo, quien estaba en duda hasta las últimas horas. El base del Real Madrid jugó 23 minutos y convirtió 11 tantos más 6 asistencias.



Corea mostró sus limitaciones y dependencia absoluta al estadounidense nacionalizado Guna Ratliffe, autor de 31 puntos y 15 rebotes. Un dato a tener en cuenta es que Argentina convirtió más triples (17) que dobles (16) y pudo encontrar una efectividad poco habitual, pero que genera más confianza de cara a lo que vendrá.



Otros puntos altos del equipo argentino fueron los aportes de dos debutantes en Copas del Mundo. Gabriel Deck aportó 12 tantos y el marplatense Luca Vildoza, quien arrancó de titular, sumó 10 unidades y cuatro asistencias.



En el otro partido del Grupo B Rusia le ganó 82-77 a Nigeria en un duelo cerrado que definieron los europeos en los últimos minutos. El seleccionado africano será el próximo rival de la Argentina (lunes 2 de septiembre, 5.30 horas). De ganar, los de Oveja Hernández se meterán en la segunda fase.



Otros resultados. La primera jornada del Mundial se inició con la paliza del subcampeón, Serbia, sobre Angola por 105-59 en Foshan. Los balcánicos lideran el Grupo D junto con Italia, que demolió 108-62 a Filipinas.



En el Grupo A, que Argentina mira de reojo, el local, China, venció 70-55 a Costa de Marfil y la Venezuela de Fernando Duró perdió frente a Polonia 80-69. En el Grupo C, España se recuperó de una floja primera mitad y no perdonó a Túnez (101-62), en tanto que Puerto Rico logró una agónica victoria frente a Irán: 83-81.