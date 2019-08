Alejandro Sabella llenó de elogios a Marcelo Gallardo Sábado, 31 de agosto de 2019 El ex técnico de la Selección fue quien hizo debutar al Muñeco en la Reserva de River: “Abran su cabeza y verán un manual ilustrado”.



Alejandro Sabella conoce a Marcelo Gallardo desde cuando este era un juvenil y daba sus primeros pasos en el fútbol.



Pachorra, ex ayudante de Daniel Passarella, disfrutó de los inicios del Muñeco en River. En 1993, cuando Marcelo tenía 15 años, lo hizo debutar en la Reserva del Millonario.



En una entrevista con el portal de la FIFA, Sabella analizó la carrera de Gallardo como entrenador. Para ello se remontó a cuando este era un juvenil al que veía a diario en las prácticas de River.





“Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un ‘playmaker’, un hacedor de juego”, dijo Pachorra.



“Por eso dije una vez: ‘Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual Ilustrado. Era un 10 cerebral, y los 10 cerebrales suelen ser buenos técnicos. Siempre tuvo la visión global que le elogian hoy”, continuó Sabella.



El ex técnico de la Selección elogió a Gallardo por “su capacidad de innovar, de tener un plan B y un plan C. De exigirse permanentemente a él mismo, para luego exigirle al jugador”.



El entrenador de River está nominado para el premio The Best, galardón que la FIFA otorga al mejor entrenador de la temporada. Entre los diez nominados hay otros dos argentinos: Ricardo Gareca (Perú) y Mauricio Pochettino (Tottenham).



Sobre el Tigre, Sabella destacó que “demostró un aprendizaje en lo técnico-táctico, pero también en cómo levantarles la autoestima a los jugadores. Los hizo mejores”.



Cuando le preguntaron por Poche, dijo de él: “Es exitoso pese a no ganar títulos, y no me sorprende: cómo técnico de la selección, lo visité cuando estaba en el Espanyol de Barcelona, y me llevé una gratísima impresión”.