Exitoso operativo de Delegaciones Móviles en el barrio Virgen de los Dolores

Sábado, 31 de agosto de 2019

Los vecinos de la zona y barrios adyacentes pudieron acceder a diferentes prestaciones sanitarias y previsionales de forma gratuita. Además, estuvo presente el programa de Mascotas Saludables con la aplicación de vacunas antirrábicas, castraciones y desparasitaciones a animales domésticos.



El próximo viernes, las acciones se trasladarán al barrio Güemes. Teresa Molina vecina del barrio remarcó la importancia del operativo “traje a mi gatito a castrar, porque no puedo acceder a veterinarios particulares, entonces lo traigo acá, más cerca de mi casa”.



La Municipalidad de Corrientes acercó este viernes un nuevo operativo de Delegaciones Móviles al barrio Virgen de los Dolores, donde los vecinos pudieron acceder a múltiples servicios sanitarios y previsionales de forma gratuita.



Las acciones, que se concretaron en el predio ubicado en la intersección de las calles Montes de Oca y Gutnisky, fueron articuladas por la Secretaría de Coordinación de Gobierno, y tienen por objetivo el acercar de manera gratuita los servicios que brindan dependencias de los tres estratos de gobierno a los vecinos de los barrios más alejados del centro de la ciudad.



Personal municipal llevó adelante atenciones integrales en materia de salud, como la actualización de esquemas de vacunación, controles de peso y talla para niños, glucemia, presión arterial, y atención médica en general. Además, estuvo presente el programa de garrafa social, con el tubo de 10 kilos.



“Este operativo fue muy esperado porque le facilita los trámites a muchos vecinos de otros barrios como el Juan de Vera, Galván Quilmes, Arazaty, San Benito, Unión”, afirmó la delegada municipal, Silvia Acevedo.



A su vez, la comunidad pudo acceder a trámites inherentes al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) y Defensa al Consumidor.



Entre tanto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Zoonosis, estuvo presente con el programa Mascotas Saludables, con aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones de animales domésticos. Además, el móvil sanitario realizó la castración de unas 60 mascotas.



Por otra parte, la actividad se replicará el próximo viernes 6 de septiembre en el Güemes, de 8 a 12.



VECINOS ACCEDIERON A MÚLTIPLES SERVICIOS



Los vecinos de diferentes barrios destacaron las acciones prestadas por la Municipalidad de Corrientes en el Virgen de los Dolores. Coincidieron en la oportunidad que les brinda desarrollar diversos trámites en un solo lugar y en cercanías a su domicilio.



“La gente viene de todos lados y es una salvación para los vecinos que pueden hacer diferentes trámites, porque hay muchos que no pueden dirigirse a otras oficinas que se encuentran en el centro”, explicó Lidia Benítez, vecina de la zona, que llevó a su gato y perro para atenciones zoonóticas.



Por su parte, Teresa Molina remarcó la importancia del operativo y sostuvo que “traje a mi gatito a castrar, porque no puedo acceder a veterinarios particulares, entonces lo traigo acá, más cerca de mi casa”.