“La educación es el único camino para crecer, progresar y desarrollarse"

Sábado, 31 de agosto de 2019

Como parte de la transformación que se lleva adelante en el conglometado de La Olla, en el marco del PROMEBA, el mandatario provincial dejó inaugurado este viernes el nuevo edificio del Colegio secundario del Barrio Irupé, de la ciudad de Corrientes. En la oportunidad, el Gobernador, además, anunció la ejecución de 20 escuelas más para el año venidero en distintos puntos de la provincia.









Tras su arribo al establecimiento, que se encuentra ubicado en las calles Corintio y Boston -y como es tradicional- el Mandatario realizó el tradicional corte de cintas y procedió al descubrimiento de una placa recordatoria, como testimonio de la inauguración, que llega mediante una inversión millonaria, canalizada con recursos aportados por el Gobierno nacional y dentro del Programa de Mejoramiento de Barrios, mediante el cual se llevan adelante obras de urbanización en los barrios Serantes, Ongay, San Jorge, Irupé y Paloma de la Paz.



Durante el acto, acompañaron al gobernador Valdés, el vicegobernador, Gustavo Canteros, los ministros, de Educación, Susana Benítez, de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, de Obras Públicas, Claudio Polich, de Salud Pública, Ricardo Cardozo y de Industria, Raúl Schiavi, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, David Dos Santos, legisladores nacionales y provinciales, la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, la directora de Educación Superior, Susana Nugara, el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, el director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, el rector del establecimiento educativo, Sergio Gutiérrez, directores de la cartera educativa y de organismos del estado provincial, representantes de las fuerzas de seguridad, abanderados y escoltas de colegios de la zona, supervisores, docentes, tutores, alumnos, vecinos e invitados especiales.



Detalle de obras



Las obras fueron ejecutadas y supervisadas por la Dirección de Infraestructura Escolar de la cartera educativa. El nuevo edificio consta de hall de acceso, espacio semicubierto, sector de dirección, biblioteca, Salón de Usos Múltiples, cocina con dependencias, cantina, seis aulas con sanitarios para alumnos, taller, galería semicubierta, patio de formación y playón deportivo.



Entrega de mobiliario



En la oportunidad, el gobierno provincial, a través del ministerio de Educación hizo entrega del correspondiente mobiliario escolar destinado al funcionamiento normal del establecimiento, consistente en pupitres, armarios, escritorios, sillas plásticas apilables, computadora de escritorio con impresora láser, documentaciones, útiles escolares, mochilas y elementos deportivos.



Como parte del acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual el padre Antonio Rossi llevó a cabo la respectiva invocación religiosa y bendijo las flamantes instalaciones.



Gobernador Valdés



“No siempre se llega a buen puerto cuando uno emprende algo, por eso quiero agradecer a la empresa constructora y a todos los trabajadores que pusieron su esfuerzo para hacer realidad esta obra física que es de gran calidad y que fue terminada en tiempo y forma”, fueron los conceptos iniciales del gobernador Gustavo Valdés en el transcurso del acto, tras lo cual, agradeció públicamente al presidente Mauricio Macri ya que esta obra “pudo ser posible gracias al aporte de fondos nacionales y no podemos estar más que agradecidos por este nuevo respaldo a Corrientes”, aseveró el mandatario.



Para Valdés, si bien la obra ya culminó, ahora está empezando otra, que “no se construye con ladrillos, sino que tiene que ver con modelar nuestra educación y conducta”, dejando en claro que dicha tarea compete a los docentes y profesores presentes.



Luego, el titular del ejecutivo provincial sostuvo que el crecimiento de un barrio se produce con las transformaciones del espíritu y dijo que sociedad sale adelante “cuando tiene desarrollo humano y el camino es la educación y por eso les deseo la mejor de las suertes en esa noble tarea a todos los docentes, que la hagan con responsabilidad y corrección”, remarcando que “estos chicos necesitan de sus guías, de sus conocimientos y sabiduría para ser los hombres y mujeres del mañana”.



Al proseguir con sus palabras, Valdés pidió a los alumnos y a todos los jóvenes que no desaprovechen esta oportunidad de acceder a una mejor educación. “Tómenla, esfuércense y sepan emprender este camino para crecer, progresar y desarrollarse”, enfatizó.



Asimismo, Valdés hizo un especial pedido a los padres a que acompañen a sus hijos y que construyan y forjen una relación de diálogo necesario con el colegio. “La tarea de la comunidad educativa es realmente importante, pero necesita del acompañamiento de los padres”, expresó en ese sentido.



Para finalizar, Valdés destacó la necesidad de seguir trabajando fuerte para que la Escuela del barrio Irupé sea un “faro de luz en la oscuridad, como parte de otro eslabón en la educación pública para todos los correntinos”.



Anunció la construcción de 20 nuevas escuelas



Luego de recorrer las instalaciones del flamante edificio educativo en el barrio Irupé, el gobernador Valdés realizó declaraciones a la prensa y entre sus conceptos sobresalió el importante anuncio respecto a la “construcción de 20 nuevas escuelas en toda la provincia”, para lo cual se llevarán adelante los respectivos procesos licitatorios.



Sobre ello, el gobernador indicó que como parte de un modelo de estructura edilicia de la educación “vamos a avanzar en la ejecución de las obras y este año se realizarán las licitaciones correspondientes porque consideramos fundamental tener establecimientos educativos nuevos”.



“Todo esto tiene que ver con un fuerte plan en inversión no solo en infraestructura nueva, sino en recuperar las ya existentes”, declaró Valdés.



También se dio tiempo para referirse al trabajo articulado que la provincia despliega junto al municipio capitalino, que dio lugar un ambicioso plan de construcción de 500 cuadras de cordón cuneta con ripio, apuntalando a los distintos barrios que consolidan el ejido urbano de Corrientes, en donde 5.000 calles carecían cordón cuneta ni asfalto y cloacas. “Vamos a hacer un gran esfuerzo en la inversión pública, también con iluminación, alumbrado y muchas obras más”, terminó señalando Valdés.



Consideraciones del Rector y la ministra Benítez



El rector de la institución, Sergio Gutiérrez, consideró la jornada como "histórica" por la obra inaugurada, la cual viene a dar respuesta "a la gran demanda de alumnos de distintos barrios aledaños", que forman parte del conglomerado de La Olla. Por su parte, la ministra de Educación, Susana Benítez, consideró - entre otros temas- que la nueva obra también "es una opción laboral muy importante, ya que 600 docentes se inscribieron para brindar servicios en esta institución".