Independiente le ganó a Patronato y avanzó en la Copa Argentina

Jueves, 29 de agosto de 2019

Independiente venció ayer a Patronato por 1-0, en el estadio Único, de la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes, y se clasificó para los octavos de final de la Copa Argentina.





El delantero Domingo Blanco marcó el único gol del partido luego de la combinación con el volante Juan Sánchez Miño, quien lo habilitó y lo dejó cara a cara con el arquero Federico Costa.





El encuentro no ofreció muchas situaciones de riesgo en los arcos. Independiente, antes del gol, tuvo un remate de cabeza de Pablo Pérez que pasó cerca del palo izquierdo (PT 40 min) y también dispuso de dos ocasiones con Sebastián Palacios que el ex-Talleres no supo definir.

Independiente, que levantó su nivel en la Superliga luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, continúa en carrera en la Copa Argentina, que otorga una plaza para la Copa Libertadores, y en la próxima instancia tendrá a Defensa y Justicia como rival, justamente el ex equipo de Beccacece.



Más clasificados

Los 16avos de final de la Copa Argentina tuvieron ayer otros dos cotejos y dejaron nuevos clasificados para la próxima instancia.

En primer turno, Colón, que está en las semifinales de la Copa Sudamericana, goleó 4-0 a Sol de Mayo de Viedma, que juega en el torneo Federal A, y avanzó a los octavos de final, donde espera por el ganador de la llave entre Atlético Tucumán y Boca Unidos.

La sorpresa de la jornada la dio Estudiantes de Buenos Aires que pegó el batacazo ante Arsenal, le ganó por 3 a 2 y avanzó a los octavos de final de la competencia, donde se enfrentará con Real Pilar.

El arranque del Pincha fue frenético. Paolo Impini abrió el marcador, Hugo Silva aumentó y Lucas Campana firmó la goleada.