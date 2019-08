A 15 años de los oros en Atenas, un momento glorioso para el deporte argentino

Miércoles, 28 de agosto de 2019

El 28 de agosto de 2004, Argentina terminaba con una racha de 52 años sin medallas olímpicas doradas.





El sábado 28 de agosto de 2004, a las 5.51, miles de argentinos que se habían puesto una alarma y otros tantos que ni siquiera habían podido dormir por los nervios vieron a través de la televisión y escucharon por la radio cómo la Selección masculina de fútbol obtenía por primera vez una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Varias horas más tarde, a las 18.31, el seleccionado masculino de básquetbol se subía a lo más alto del podio al vencer a Italia en la final y lograba lo mismo.



Fue un momento glorioso. Fue una de las jornadas más épicas en la historia del deporte argentino. Sucedió hace 15 años.



El país estaba expectante ante la posibilidad inmejorable que tenía la delegación albiceleste de terminar con una racha negativa que estaba vigente desde Helsinki 1952. Hacía 52 años que Argentina no renovaba la medalla dorada obtenida por los remeros Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero.



La Selección de fútbol era motivo suficiente para que las ilusiones y expectativas estuviesen en su máximo nivel. Y no era para menos: llegaba a la final tras haber ganado todos los partidos, sin goles en contra, con 16 tantos convertidos en 5 encuentros y con figuras que, aunque aunque estaban en pleno desarrollo, ya prometían grandes gestas.



En ese equipo, jugaban, entre otros, Javier Mascherano, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Kily González y, en especial, Carlos Tevez, que ya acumulaba siete goles.





Para satisfacer las esperanzas y alcanzar el título, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa debía superar un último obstáculo: Paraguay. El duelo decisivo fue en el Olímpico de Atenas y comenzó a las 10, horario de Grecia, para evitar que los futbolistas sufrieran las agobiantes temperaturas.



Los 11 titulares fueron: Germán Lux; Fabricio Coloccini, Ayala, Heinze; Luis González, Javier Mascherano, Cristian González; Andrés D'Alessandro; Mauro Rosales, Tevez y César Delgado.



A los 20 minutos, el "Apache" abrió el marcador y alcanzó los ocho tantos en el torneo, del que se consagraría como máximo artillero. La Selección paraguaya no hizo lo suficiente para empatar el partido y Argentina se colgó la medalla dorada que se le había negado en las finales de los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, ante Uruguay, y de Atlanta 1996, ante Nigeria.



La hazaña se había consumado y la extensa sequía de oros había llegado a su fin. Poco después, a las 8.15, Carlos Espínola y Santiago Lange ganaban la medalla de bronce en la clase Tornado de yachting.



Sin embargo, aún faltaba que la Selección de básquetbol disputara el duelo decisivo, en busca de sacarse la espina de haber sido subcampeona en el Mundial de Indianápolis, hacía dos años.





El camino hacia la final que recorrió el conjunto dirigido por Rubén Magnano tuvo todos los condimentos necesarios para transformar esos Juegos Olímpicos de Atenas en irrepetibles.



Emanuel Ginóbili había sido el artífice de la agónica "palomita" que le dio el triunfo a su equipo, en el último segundo, ante Serbia y Montenegro. En cuartos de final, eliminó por 69-64 a Grecia, el local, con el ingreso arrollador de Walter Herrmann. Y la semifinal se impuso con contundencia ante el Dream Team en el que jugaban Tim Duncan, Allen Iverson y jóvenes LeBron James y Carmelo Anthony.





Italia, que había vencido por un punto a la Argentina en la fase inicial, era lo único que se interponía. Sin embargo, a pesar de ese antecedente, ¿cómo no soñar con una victoria después de haber eliminado por 89-81 a Estados Unidos?



Con Luis Scola en un nivel superlativo -25 puntos y 11 rebotes-, seguido por las grandes actuaciones de Manu, Rubén Wolkowyski y Alejandro Montecchia, el seleccionado jugó a la altura de las circunstancias un partido demasiado parejo, que se definió en el último cuarto y que no contó con Fabricio Oberto, lesionado por Stephon Marbury en la semi.





Sumadas también las participaciones fundamentales de Pepe Sánchez, Carlos Delfino y Andrés Nocioni, la Generación Dorada se impuso por 84-69 y se ganó ese apodo que permanece -y permanecerá- a través de los años.



Desde aquel 28 de agosto de 2004, el tiempo se empeñó en continuar. Sin embargo, lejos de caer en el olvido, las gestas de los seleccionados argentinos de fútbol y de básquetbol quedaron inmortalizadas en las páginas doradas del deporte argentino.