Fuerte reacción de Alex Caniggia contra su padre

Miércoles, 28 de agosto de 2019

El mediático defendió a su madre, en medio de la escandalosa separación con acusaciones de violencia de género y adicciones.





Alexander Caniggia se metió en la escandalosa pelea entre Mariana Nannis yClaudio Paul Caniggia.



Su madre brindó una entrevista en el programa de Susana Giménez y acusó al ex futbolista de haberle pegado violentamente y de estar de novio con una mujerque lo incita a consumir droga. Luego de esto, el mediático salió a defender a su madre.



"Mi padre es un HDP una lacra humana para mí no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES", comentó en Twitter.





Charlotte, por su parte, decidió mantenerse al margen del conflicto. "Mi papá está bien, tranqui. No le recriminé nada por lo que se dice de la novia. Siempre hablamos de otras cosas. Pero está bien, sí", afirmó la participante del Bailando en Los ángeles de la mañana.