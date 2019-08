Intento de femicidio y usurpación a los tiros en el barrio San Antonio Miércoles, 28 de agosto de 2019 Lourdes Vanesa Flores, relató que su ex pareja y padre de una de sus dos hijas la había amenazado de muerte y hoy un grupo de personas intentaron usurpar su casa ubicada en la calle Comechingones al 2900 del barrio San Antonio.

El GRIM 5 y la Comisaría 15° participaron del operativo y detuvieron a un grupo de hombres con armas de fuego y machetes. La mujer relató que su ex pareja y su actual concubina le dijeron que le “iban a sacar todo”.





“Venía sufriendo amenazas por el papa de mis nenas que me iba a quitar la vivienda, prender fuego y tirotear la casa”, explicó la mujer y agregó: “Él quiere matarme y sacarme mi casa”, Además, la mujer confesó que “a concubina de mi ex marido también vino y me amenazó que me iba a quitar todo” y puntualizó que días atrás habían arribado a inmediaciones de la vivienda “dos policías de civil me amenazaron junto con el papá de mis nenas que me iban a tirotear”.





“El viernes andando en moto me tiró una patada para bajarme”, también señaló la mujer nerviosa y alterada y agradeció al inspector Vallejos por su “ayuda”. Las sobrinas que viven en la misma vivienda “también fueron lastimadas” y al grupo de hombres detenidos se le secuestraron armas de fuego y machetes. “Él se quiere apoderar de mi casa que me regaló mi mamá en el 2015”, remarcó Flores.