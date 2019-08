Otro gol en una final y nuevo título para el Pity Martínez con Atlanta United Miércoles, 28 de agosto de 2019 El ex River anotó un tanto en la finalísima de la US Open Cup que su equipo le ganó a Minessota. Así, sumó su segundo título en suelo estadounidense en menos de dos semanas.





You are crazy (estás loco), Pity Martínez. Seguramente, así le dirán al ex River en Estados Unidos, otra vez importante para su equipo en una nueva consagración. A dos semanas de su primer título en suelo estadounidense, este martes por la noche volvió a festejar. Porque metió un gol y levantó la US Open Cup con Atlanta United al vencer por 2-1 a Minessota.



Acostumbrado a ser decisivo en los partidos clave, como contra Boca en Mendoza y Madrid durante 2018, Martínez no fue la excepción en esta finalísima.



En el equipo del ex River Plate y Huracán también fueron titulares el defensor Leandro González Pirez, que fue expulsado, junto a dos volantes, el ex Independiente Ezequiel Barco y el ex Banfield Eric Remedi.



El encuentro se disputó en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta. Los locales abrieron el marcador por un gol en contra de Chase Gasper a los 10 minutos del primer tiempo, mientras que a los 16 el Pity marcó el segundo. El descuento fue obra de Robin Lod a los dos minutos del período final.



De esta manera, Atlanta United logró su segundo título en 12 días: antes se había consagrado en la "Campeones Cup", cuando superó en la final a América de México por 3-2.