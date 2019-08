El servicio de colectivos urbano e interurbano es normal Miércoles, 28 de agosto de 2019 La falta de arreglos llevó a que haya otra vez asambleas que en el interior afectará el servicio de media y larga distancia; pero no al transporte urbano de pasajeros de la Capital ni al servicio interprovincial Chaco-Corrientes, por lo que funcionarán con normalidad.



El titular de Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Corrientes indicó que “mantendremos las medidas hasta que el sector empresario no pague lo que verdaderamente nos corresponde es decir el aumento del 20% mas el bono de 16 mil pesos que es un logro a nivel nacional atendiendo a lo que dice la Constitución Nacional que a igual trabajo igual remuneración”



Explicó que “esta medida incluye a los servicios de corta y mediana distancia. Esto es para todos los servicios departamentales como así también las provinciales de Corrientes”, aclarando que “como se llegó a un acuerdo en la ciudad de Corrientes el servicio urbano en la capital será normal, al igual que el Corrientes Chaco”.



Al respecto señaló que “hoy choferes del interior están percibiendo un salario de 32.400 pesos y lamentablemente la escala que dejamos nosotros de Corrientes Capital es de 34 mil, a lo que le debemos aplicar el 20% y mas el bono”



Correa destacó que las asambleas previstas “son informativas y las realizamos porque la ley nos faculta a hacerlas en las cabeceras de cada departamento y de cada recorrido de servicios”.





Enfatizó que “el sector empresario trajo nuevamente la misma propuesta del viernes pasado, otorgar un incremento de tres mil pesos, alegando que los recursos no le dan y que pareciera ser que tenía un compromiso con el Gobierno… pero eso es una cuestión entre ellos y la Provincia, nosotros con quienes tenemos contratos es con el sector empresario que es quien realmente nos debería pagar los salarios”.



Sostuvo que “haremos asambleas informativas en las cabeceras, tanto en la terminal de Corrientes, como en todos los departamentos del interior donde tenemos transporte urbano”.



Sobre si habrá una nueva reunión comentó que “nosotros estamos a la expectativa… si el sector empresario quiere realmente rever esta actitud solo faltaría llegarse a la organización gremial o llamarnos por teléfono porque nosotros estamos predispuestos a conversar “.-