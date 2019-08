Realizan la limpieza del arroyo Poncho Verde Miércoles, 28 de agosto de 2019 La extracción de chatarra metálica y la remoción de sedimentos, que se realizan con maquinaria especial, constituyen una desobstrucción del drenaje pluvial en el lugar que no tiene precedentes.



“Cumplimos lo que prometimos: una ciudad sustentable, moderna y amigable, y en ese sentido estamos limpiando el arroyo y preservando el río, con lo que esta zona va a quedar muy linda para los correntinos”, destacó el intendente.



El intendente Eduardo Tassano supervisó los trabajos de limpieza, remoción, extracción y desobstrucción del arroyo Poncho Verde, a la vera del parque Mitre, que se llevan adelante con maquinaria especial y que representan un accionar que no tiene precedentes en la historia de la ciudad. De esta manera, la Municipalidad apuesta a preservar el ambiente y, al mismo tiempo, recuperar un espacio público para los vecinos, siempre en el marco de la búsqueda de una ciudad más amigable, moderna y sustentable.

“Se está limpiando el drenaje pluvial del parque Mitre, que es la desembocadura del arroyo Poncho Verde, que genera mal olor en la zona, mucha erosión, y está acompañado de muchos tanques de la industria naval que están hundidos y han quedado depositados con el derrumbe correspondiente, configurando una situación ambiental lamentable”, inició sus explicaciones Tassano, durante una recorrida por el lugar en la que constató el avance de las labores.

“Entonces, lo que se va a hacer es limpiar los hierros viejos y el sedimento, tratando de llegar a la arena. Toda esta situación ambiental la estamos reparando y esto tiene que ver con saneamiento, con salud, con la sustentabilidad ambiental y con todo lo que va a lograr un embellecimiento de esta zona del parque Mitre”, adujo.

Con este propósito, se ejecutan trabajos de desobstrucción que son efectuados con el uso de retroexcavadoras y maquinaria especial, a fines de avanzar en la extracción de la materia residual que está depositada en ese lugar durante décadas, y que nunca contó con un tratamiento adecuado. “Ahora el río está bajo. Vengan a ver lo que hay, lo que se está por limpiar y vengan a ver cuán lejos está esta área de la sustentabilidad ambiental”, invitó públicamente el intendente. En consecuencia de ello, aseguró que “es por eso que comenzamos con estos trabajos y vamos a continuar, buscando que este lugar quede lindo para los correntinos”.



PLAN HÍDRICO

Este tipo de trabajos se circunscribe en el Plan Hídrico, que es llevado adelante por la Municipalidad en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo primordial de prevenir inconvenientes y de eliminar todo material residual que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas. “Esto también se enmarca en nuestro Plan Hídrico, que incluye limpieza, desobstrucción y saneamiento de los canales”, remarcó Tassano.

“Recientemente estuvimos en el arroyo San Antonio, lindante a la zona del barrio Pujol y Quinta Ferré, donde se hizo una limpieza con mucha obtención de basura y muchas bolsas plásticas; y acá también vamos en ese sentido”, sostuvo. “Son obras que paso a paso vamos haciendo en toda la ciudad y que significan un drenaje mayor y más rápido del agua de lluvia, buscando nuestro objetivo que es que la ciudad no se inunde”, arguyó.



POR UNA CIUDAD SUSTENTABLE, MODERNA Y AMIGABLE

Las labores en la zona, que se producen a partir de una fuerte decisión del intendente, no tienen precedente alguno. Esto se efectúa a partir de un firme compromiso de transformar a Corrientes en una ciudad sustentable, mejorando la gestión de los recursos y el vínculo con la naturaleza, aprovechándolos para nuevos desarrollos, con capacidad de resiliencia a los efectos del ambiente.

Asimismo, en este accionar intervienen los ejes que apuntan a una ciudad amigable, con espacios públicos propicios para la recreación, la integración y el esparcimiento; y moderna, persiguiendo la proximidad y el acercamiento a los vecinos.

“Nosotros nos manejamos con las cosas que prometimos: una ciudad amigable, ya que esta zona va a quedar muy bella; sustentable, por supuesto, con la limpieza del arroyo, preservando el río y sacando todo este herrumbre que está contaminando; y al mismo tiempo, generando trabajo, una ciudad de oportunidades; así que sin ninguna duda esto va a ir modernizando nuestra ciudad, preservando sus lugares históricos y sus bellezas naturales, cuidándolas”, finalizó Tassano.