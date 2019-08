La Nannis acusó a Caniggia de tener vínculos con Macri y Angelici Martes, 27 de agosto de 2019 En medio de su estremecedor relato sobre la violencia que vivió, la mujer aseguró que el ex futbolista se escudaba en su amistad con el Presidente y el titular de Boca. Su abogado ratificó la versión.

El cimbronazo que produjo la entrevista de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez aún sigue generando repercusiones. Es que la mujer de Claudio Caniggia realizó un estremecedor relato en el que habló de violencia de género, drogas, prostitución y un aborto.



Luego de relatar un episodio de golpes que vivió en la habitación de un hotel de Puerto Madero cuando el ex futolista le dijo que se iba a ir a cenar con sus amigos y sin ella para no ser molestado, Nannis pronunció los nombres de Mauricio Macri y Daniel Angelici como supuestos protectores de Caniggia. "Le dije que iba a llamar a la policía, pero me dijo 'soy amigo de (Daniel) Angelici –presidente de Boca Jrs.- soy amigo del presidente, soy amigo del jefe de la Policía, duro dos minutos en la cárcel, ¿y sabés qué va a pasar cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar’", recordó Mariana, que aseguró no haber hecho la denuncia por miedo a terminar asesinada como Nicole Brown, la ex esposa de O.J. Simpson.



Juan Dragani, abogado de Nannis, habló en ese mismo sentido en una nota con Intrusos. "Exteriorizó algo que tenía en sus entrañas, y no lo hizo con antelación porque hay elementos aleatorios que rodean esta cuestión: que Claudio es una persona conocida y siempre le referirió tener cierto poder y contactos para disipar cualquier eventual denuncia que ella pudiese realizar en todos estos años que sufrió", sostuvo el letrado.





En las últimas horas Mariana recibió el apoyo de su hijo, Alex Caniggia, quien fue lapidario desde su cuenta de Twitter. "Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES", escribió el joven. Vale recordar que Claudio Paul rompió el silencio desde las redes sociales pidiendo una "pericia psiquiátrica" para la madre de sus hijos.





Si sufrís violencia de género, comunicate con la línea 144. Funciona las 24 hs, en todo el país y durante los 365 días del año.