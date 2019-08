Pavón metió su primer gol y asistió a Ibrahimovic Lunes, 26 de agosto de 2019 El exBoca fue una de las figuras en el clásico de Los Ángeles y demostró que se entiende a la perfección con el sueco. La alegría no fue completa y el partido terminó 3-3.

Cristian Pavón emigró al fútbol de Estados Unidos con el objetivo de reencontrase con su mejor versión de la mano del entrenador que lo hizo brillar en Boca, ganarse un lugar en la lista del Mundial y sonar como posible incorporación de los equipos más poderosos del mundo como Barcelona y Arsenal, y este domingo por la noche dio una pequeña muestra de todo su enorme potencial con un gol y una asistencia para Zlatan Ibrahimovic en el emotivo 3-3 en el clásico de Los Ángeles.







El equipo de Guillermo Barros Schelotto tuvo todo para quedarse con la victoria y sacó ventaja desde el inicio mismo del partido justamente gracias al poderío de sus delanteros. A los dos minutos de juego, el cordobés armó una gran jugada y habilitó al sueco para abrir el marcador y anotar el primero de sus dos goles de la noche.







A los 16, Pavón tuvo su chance y no la desperdició para poner el 3-1 parcial. Luego LAFC reaccionaría y terminaría igualando el partido en tres goles. De todas formas, más allá de que la alegría no fue completa por el empate final, Kichán volvió a sentirse desequilibrante con su velocidad que lo transforma en un delantero muy difícil de frenar para los defensores, y a eso le sumó una asistencia y un gol como para alimentar su confianza y de a poco volver a ser el que fue.