A los 99 años murió Max Berliner

Lunes, 26 de agosto de 2019

El actor de origen polaco falleció este lunes, a dos meses de cumplir los 100.





Este lunes 26 se conoció la dolorosa noticia de la muerte de Max Berliner. Nacido el 23 de octubre de 1919 en Versovia, llegó a la Argentina a los 2 años y aquí desarrolló toda su carrera como actor y director, tanto en cine como en teatro.



"Hoy solo Música !!! Para recordarlo ! Ejemplo de vida , así lo recordamos! Max viejo querido mío ! Y un día nos dejaste ! ZL", escribió su hijo Daniel en Facebook



En 2009 Max protgonizó una divertida publicidad para un medicamento contra el reuma que le dio una gran popularidad en el público más joven que no conocía su carrera y trayectoria, y generó un boom en Twitter.





Sin saberlo y a pesar de no haber estado presente en la entrega de los Martín Fierro 2010, el artista se convirtió en un fenómeno de Internet. La publicidad de la que es protagonista, y que se emitió en la tanda de la ceremonia, generó una gran cantidad de mensajes en la red social del pajarito, convirtiéndolo en una suerte de ídolo popular que todo lo puede.



Berliner llegó al país en 1922, cuando tenía 2 años, y en 1924, por insistencia de su padre, debutó en teatro y no paró más. "A mi padre le gustaba mucho el arte, me llevaba a ver obras y me inscribió en una escuela de teatro", contaba el actor. Hizo más de 50 películas, y fue un referente del teatro idish en la Argentina. Además tuvo una larga trayectoria como docente.



"No me doy cuenta de la edad. Perdón, ¿qué le puedo decir? Tener 89, 93 o 98 es más o menos parecido. Hace mucho que soy viejo y tengo una vida sin dolores ni remedios. Yo como de todo sin pensar en que me caerá mal. Me doy todos los gustos, pero en su justa medida. Tampoco tomo ni fumo", solía decir.