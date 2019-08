Horóscopo para hoy 26 de agosto del 2019 Lunes, 26 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Finalmente verás los resultados del esfuerzo aplicado a ciertas disciplinas en tu vida. Esto te motivará para continuar.



Amor: Exige a tu pareja en la misma medida en la que estas dispuesto a brindarte para ella. Se justo a la hora de los reclamos.



Riqueza: Caerás en perdidas monetarias a causa de la ineficiencia de los empleados a tu cargo. Asegúrate de tomar medidas.



Bienestar: No puedes llevarte el mundo por delante a todo momento y en todo lugar. Mide tu manera de reaccionar y procura ser un poco más tolerante.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Disfrutá con tus seres queridos los pequeños y grandes logros de la vida cotidiana. Empieza a planificar un viaje como broche de oro.



Amor: Período en que saldrán a la luz algunos cambios que favorecerán a la pareja. Podrían decidir dar un paso más en la relación.



Riqueza: Tu soltura para decidir te pondrá en un lugar privilegiado. Te moverás con independencia ante los ojos ajenos. No te amedrentes.



Bienestar: Puedes aspirar a más en todos los ámbitos de la vida, no rebajes tus pretensiones, sé cada día más exigente.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No dejes que las apariencias cieguen tus instintos o condicionen tus determinaciones. Aumenta el ritmo laboral.



Amor: Jornada propicia para salidas sorpresivas con tu pareja. Aprovéchala para salir un poco de la rutina y relajarte un poco.



Riqueza: Te verás cercano a una crisis de nervios al notar lo incompetente de tus pares laborales. Asegúrate de no depender de ellos.



Bienestar: Recuerda que tu cuerpo es tu templo. Aprende a prestar más atención a tus rutinas y procura eliminar hábitos nocivos o perjudiciales.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Recuerda que las personas usualmente no cambian. No te permitas cometer el mismo error dos veces. Mucha precaución.



Amor: La tentación es parte común de la vida. Es importante tener la suficiente entereza y madurez para no darle lugar alguno.



Riqueza: Sentirás que avanzas a paso de tortuga en tus obligaciones y proyectos. Lo importante es alcanzar y mantener un ritmo.



Bienestar: Deberás dejar de lado tu vida confortable de niño para dar paso a la independencia de un hombre. No le temas a los cambios del futuro.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Vivirás grandes y profundas emociones durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte.



Amor: No hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos. Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.



Riqueza: Es importante simpatizar con las necesidades del personal a tu cargo para poder mantenerlos motivados. Aprende a escucharlos.



Bienestar: Que las relaciones físicas no se vuelvan la única razón para mostrarte cercano a una persona. Experimenta la proximidad espiritual con tu pareja.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión.



Amor: Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla participe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde.



Riqueza: Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala.



Bienestar: Que tu orgullo no nuble tu juicio a la hora de tomar determinaciones en el ámbito sentimental. Esto podría terminar en serias consecuencias.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Caos y desorden será lo que vivirás en tu jornada laboral de hoy. Deberás avocarte completamente si pretendes salir airoso de ello.



Amor: Siempre busca un momento en tu jornada para darle cabida a compartir con tu pareja. Esto estrechará los vínculos entre ustedes.



Riqueza: No todos los días contarás con la chispa de la inventiva y concentración. No te confíes con tus obligaciones.



Bienestar: La suerte no debe ser culpada por cada mal paso que demos. Existen ocasiones en las que nuestras propias acciones condicionan nuestro futuro.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tomarás las riendas de tu vida en el día de hoy. Finalmente decidirás cambiar ciertos aspectos clave de tu personalidad.



Amor: No pretendas completa seguridad a la hora de iniciar una relación. El amor es un juego de apuestas. Piénsalo.



Riqueza: Día apropiado para la presentación de curriculums y referencias para empleadores potenciales. Aprovéchala al máximo.



Bienestar: En cada persona existe una lección esperando ser aprendida. Deja las apariencias de lado, no subestimes lo que puedes aprender de los demás.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás ceder terreno a ciertas dificultades si pretendes solucionarlas más adelante. No desesperes, esto es solo temporal.



Amor: No te refugies en tu soledad debido a tus malas experiencias en el amor. Mantén la esperanza a la orden del día.



Riqueza: Deberás renunciar a una serie de lujos a los que te habías acostumbrado para poder aspirar a mejorar a largo plazo.



Bienestar: Es importante entender y percatarse cuando es necesario renunciar a algo y dar un paso adelante. No dejes que el orgullo te ciegue.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad.



Amor: Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación.



Riqueza: El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.



Bienestar: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Controla tu aumento de peso y de masa muscular. Si no lo hicieras corres riesgo de perder el control. Cuidado.



Amor: Si los conflictos en la pareja son muy abundantes pueden dejar el alma y el corazón agotados. Ten cuidado.



Riqueza: No te dejes manipular por comentarios malintencionados que sólo buscan dejarte en una mala posición en tu trabajo.



Bienestar: En el terreno de las relaciones sociales, tendrás una gran dosis de originalidad porque eres transgresor e inquieto.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: El cansancio se hará evidente en tu rostro durante la jornada de hoy. Recurre a un medico acerca de tu dificultad para dormir.



Amor: Jornada de total armonía y entendimiento en la pareja. Todo irá sobre ruedas para el amor en la relación hoy.



Riqueza: Una nueva forma de ingreso llegará a tu economía. Dale la bienvenida con los brazos abiertos y aprovéchala al máximo.



Bienestar: No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes es la que hace de este mundo un lugar hostil y desagradable.