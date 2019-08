“Tenemos el firme compromiso de construir un mejor futuro para nuestros hijos”

Lunes, 26 de agosto de 2019

Estuvo en la localidad del sur provincial para acompañar al intendente Ozuna y la joven comunidad que habita ese suelo. Destacó el proceso de desarrollo que vive Corrientes, e instó a reivindicar el coraje correntino para hacerle frente al momento difícil que se vive.









El ministro Coordinación y Planificación de la provincia, Horacio Ortega, participó de la celebración del 78º aniversario de la fundación de la localidad de Parada Pucheta, donde destacó el trabajo que lleva adelante el gobierno provincial en pos de generar desarrollo de cada punto del territorio, en el marco del rumbo trazado por el gobernador Gustavo Valdés, para modernizar Corrientes.



El ministro coordinador de gabinete, llevó el saludo del mandatario provincial a quienes habitan ese suelo del sur provincial, encabezando los actos oficiales y posterior desfile, junto al intendente municipal, Alejandro Osuna, quien agradeció el acompañamiento que hace la gestión del jefe de estado correntino.



En este sentido, Ortega puso de relieve el coraje del pueblo correntino, que nunca dudo en hacer el esfuerzo para que la nación argentina salga adelante, y destacó la participación de los correntinos en cada una de las gestas nacionales que necesitaron la sangre en pos de preservar y defender los intereses de la patria.



“Traigo las felicitaciones y los saludos del gobernador que por cuestiones de agenda hoy no puede acompañarnos, aun los tiene presentes y los lleva en corazón como cada habitante desde sagrado suelo que habitamos. En este 78º aniversario de Pucheta, es necesario destacar la visión de futuro que tiene esta joven localidad, la cual compartimos desde el gobierno provincial, ya que tenemos el firme compromiso de construir un mejor futuro para todos nosotros y en especial para nuestros hijos”, dijo el ministro.



Asimismo fue enumerando las obras de infraestructura que la gestión de Valdés realiza en todo el territorio correntino, con el objeto de sentar las bases del proceso de desarrollo que se encuentra en proceso, destacando que el compromiso con el trabajo es lo que hace a los pueblos ser mejores.



“Creo que es necesario en días como los hoy, que reflexionemos sobre cuál es futuro que queremos, cómo hacemos para mejorar una comunidad como esta. Una localidad que se identifica por su gente de trabajo, por el compromiso que pone en cada empresa que se proponen día tras día. Y ese compromiso y ese esfuerzo es el que necesitamos para hacer prosperar a nuestra provincia, es el grano de arena que nos ayuda a ser cada día mejores. Como se ve cada mañana en los hombres y mujeres que trabajan por el desarrollo provincial, enseñando, realizando caminos, escuelas, en el campo, los de la ciudad, esos que entienden que el trabajo dignifica y debemos a apostar a él para tener mayor calidad de vida”, señaló Ortega.



En tanto pidió a los ciudadanos a que no bajen los brazos ni se desanimen en este proceso difícil pero necesario que se vive hoy, ya que por medio de este es el que se fundan las bases para un futuro venturoso.



“Sabemos que no son momentos fáciles, pero también sabemos del coraje y la valentía del pueblo correntino, que siempre estuvo en las difíciles resistiendo estoicamente. En las horas oscuras siempre estuvimos unidos para defender a nuestra provincia y a nuestra patria. Y hemos resistido años de discriminación, de ser marginado por no agachar la cabeza. Tenemos héroes de Malvinas, pero también tenemos héroes anónimos, esos que todos los días salen a trabajar para hacer de este suelo un suelo digno, donde podamos cumplir nuestro proyecto de vida, sin que nadie se los reconozca”, dijo.