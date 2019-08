Corrientes perdió la final y se quedó con el subcampeonato

Lunes, 26 de agosto de 2019

Perdió el juego decisivo ante Formosa por 81-78 y dejó escapar otra chance de coronarse ganador del “más argentino de los campeonatos”, por segunda vez en la historia. El campeón formoseño pudo festejar por primera vez este certamen de selecciones.





El seleccionado de Corrientes no pudo coronar una semana muy positiva y cayó en el juego final ante Formosa, por un ajustado 81-78, quedándose con el subcampeonato del 85º Campeonato Argentino de Mayores que se disputó desde el pasado lunes en la ciudad de Formosa.

En esta final, fue Edgardo Torné con 16 puntos el que se destacó en el elenco correntino, mientras que Alexis Elsener, con 22, fue el goleador en el equipo campeón.

Los dirigidos por Juan Humberto López Ríos cerraron una competencia con buenos números a pesar de no poder terminar de la mejor manera el juego más importante de todos.

Los correntinos inclinaron el marcador a su favor durante los tres primeros cuartos, pero el elenco formoseño se recuperó en el último parcial y logró revertirlo.

Corrientes se imponía por 46-37 al finalizar el primer tiempo. En el campeón se destacó Alexis Elsener, con 22 puntos y 23 rebotes, mientras que en Corrientes los mejores hombres fueron Edgardo Torné con 16 puntos, Franco Aguirre, con 10 rebotes, y Germán González con 5 asistencias en las estadísticas finales.

Haciendo un poco de historia, una nueva edición del Campeonato Argentino de Básquetbol de Mayores se cerró anoche en Formosa, provincia cuya selección por primera vez llegó a una final y la pudo ganar.

Para Corrientes fue la tercera final que afrontó, en 85 ediciones del certamen.

En 1945 había caído en la definición ante Santa Fe por 50-27, mientras que entre los capítulos más recientes, en 2014, los correntinos tuvieron su revancha ante el elenco santafesino al ganar por 84-62.

Buenos Aires 3º

El seleccionado de Buenos Aires superó por 100-92 a su par de Santa Fe y se ubicó en el tercer puesto del 85º Campeonato Argentino de Mayores, jugado en la ciudad de Formosa.

Buena labor de los muchachos santafesinos más allá de no poder haber llegado al podio. El sacrificio y el amor por la camiseta mostrados no cambian por una ubicación final.

En el juego que abrió la última jornada en el Polideportivo Cincuentenario, Harina hizo 26 en el ganador y Roumec 23, mientras que en Santa Fe anotó 34 Sacco.

No pudo ser podio para Santa Fe, que de todas maneras superó las expectativas con un plantel que se convocó con poco tiempo de antelación y sin las principales figuras por el cambio de fecha de la CABB.