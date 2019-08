Racing no pudo con Central Córdoba y sigue sin ganar Domingo, 25 de agosto de 2019 El vigente campeón protagonizó un tibio empate en la cancha de Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó solo dos de los doce puntos que hubo en disputa hasta ahora.

Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing Club de Avellaneda igualaron en cero, al cabo de un discreto encuentro disputado hoy en el estadio “Alfredo Terrera”, válido por la cuarta jornada de la Superliga.



En medio de un desarrollo equilibrado, el local estuvo algo más cerca de llevarse la victoria ante un Racing que se mostró todavía golpeado por la derrota del último fin de semana ante River.



Sendas formaciones terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Matías Zaracho, a los 46 minutos del complemento, en el elenco blanquiceleste y del paraguayo Hugo Vera Oviedo, a los 48 del mismo período, en el cuadro local.







El golpe de knock out que sufrió la Academia hace pocos días parece estar repercutiendo todavía en el ánimo de sus jugadores. A años luz de aquella formación explosiva que deslumbraba en cada presentación, la visita no resultó más que una triste mueca futbolística en la soleada tarde santiagueña.



Carente de cambio de ritmo y con algunos rendimientos individuales muy por debajo de la media habitual, el hoy desencajado técnico Eduardo Coudet no paró de dar indicaciones al advertir cierta confusión en su plantilla a nivel estratégico.



A todo esto el respetable cuadro dueño de casa le antepuso un orden táctico en consonancia con su menor bagaje cualitativo pero adoleció de la misma carencia de profundidad que el último campeón del fútbol vernáculo.



El entretiempo los sorprendió en medio de una intrascendencia generalizada que no hizo más que defraudar a la numerosa concurrencia que se dio cita en el coqueto estadio de Central Córdoba.



Al tomar nota de cierta endeblez de su rival, el diminuto orientador táctico del anfitrión ordenó un masivo adelantamiento de sus intérpretes en cancha, hecho que le posibilitó ejercer un marcado dominio sobre un Racing despojado del vuelo que le dio hasta no hace mucho tiempo un aura de equipo lujoso y contundente, circunstancia que se halla totalmente a contramano de su pálida actualidad.



Ausente Montoya, con un Lisandro López que se dedicó más a hablar que a jugar y con un Reniero al que le pesó el debut, el disconforme Chacho no logró con los cambios de nombres adosarle a su propuesta una cuota de claridad.



La buena actuación de Nery Domínguez como zaguero hizo olvidar al suspendido Sigali y sosteniéndose en su figura Racing logró aventar los tumultuosos embates de un local que a medida que avanzaba el cronómetro comenzó a mirar con buenos ojos el reparto de puntos.



Con la recurrente figura de su líder en la retaguardia Vera Oviedo, Central Córdoba casi no atravesó zozobras y las pocas veces que Racing logró generar alguna aproximación apareció un sólido Diego Rodríguez para sostener un empate que al fin al cabo no le vino mal a ninguno.



Ya sea para olvidar rápidamente el oprobio futbolístico al que fue sometido en su estadio, en el caso de la visita, y para incrementar su promedio, en el dueño de casa, ninguno de los dos se extralimitó a la hora de buscar el desnivel en los últimos minutos, estableciendo un tácito pacto de no agresión que no hizo más que potenciar un trámite sin demasiados matices y que será olvidado más temprano que tarde.