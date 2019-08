Vélez le ganó a Newell’s y Gago volvió a jugar Domingo, 25 de agosto de 2019 El Fortín se impuso 3 a 1 ante la Lepra como local. El ex Boca disputó cuarenta minutos. La final de la Libertadores había sido su último partido.

En una tarde redonda por donde se la mire, Vélez consiguió hoy su primer triunfo en la Superliga al vencer 3 a 1 a Newell’s Old Boys en el estadio José Amalfitani, en un partido que marcó el regreso a las canchas de Fernando Gago, por la cuarta fecha.





El “Fortín” abrió la cuenta con un gol de Nicolás Domínguez, a los 29 minutos del primer tiempo, al tiempo que Maximiliano Rodríguez empató luego de empujarla después de un penal que Lucas Hoyos le atajó.







En el complemento, a los 16 convirtió otra vez Domínguez, de cabeza, y Lucas Janson redondeó el resultado a los 26.





Luego de haber dejado atrás la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, Gago jugó cerca de 40 minutos en los que se lo notó, lógicamente, un poco falto de ritmo futbolístico.