Expertos expusieron sobre la problemática del cambio climático y las inundaciones Sábado, 24 de agosto de 2019 Tras tres días de intensa actividad, ayer concluyó en Corrientes el 4º Taller de Capacitación para ciudades de América Latina en el marco del GCoM-LAC (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) Encuentro Regional Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

El intendente Eduardo Tassano participó de las exposiciones y junto a ediles entregó a la organización del evento la declaración de Interés de las jornadas, otorgada por el Honorable Concejo Deliberante.



Como parte del 4º Taller de Capacitación para ciudades De América Latina en el marco del GCoM-LAC (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) Encuentro Regional Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía que se desarrolla en la Ciudad de Corrientes y culmina este viernes, uno de los paneles se refirió a los planes de acción implementados en diferentes ciudades ante las inundaciones producto de los efectos del cambio climático. Con el acompañamiento del intendente Eduardo Tassano, esta temática contó entre las disertaciones con la de un profesional de la Secretaría de Infraestructura del municipio capitalino quien explicó las acciones que se vienen desarrollando desde esta gestión para mitigar los efectos negativos del clima.

“¿Cómo analizamos el agua de lluvia en Corrientes?” fue el tema tratado por el ingeniero Gustavo Zavala, integrante de la Secretaría comunal mencionada quien detalló los planes de acción desarrollados desde la gestión. Su disertación se dio en el marco del panel denominado “Estudio de casos: adaptación”.

“Estamos analizando cómo estos nuevos fenómenos climáticos afectan a las poblaciones, y cómo podemos utilizar los recursos administrativos al máximo para paliar los efectos negativos”, explicó el profesional, quien con la ayuda de gráficos detalló cómo circula el agua de las lluvias en la capital correntina. “Estos estudios nos permiten entender la problemática y encarar obras nuevas de infraestructura o si son suficientes con las ya existentes”, añadió Zavala.

En este contexto, resaltó que para lograr estas acciones “hay todo un equipo de trabajo liderado por el intendente Eduardo Tassano, con la fuerte colaboración de distintas áreas municipales y provinciales”. A su vez, referenció que estos trabajos “son importantes porque es esencial evacuar prontamente los excesos de agua de lluvia. Por eso, desde nuestro lugar es fundamental entender la topografía, las cuencas de la ciudad y cómo tratar de salir de la urgencia lo más rápido posible”.

Por su parte, el representante municipal de San Antonio de Areco (Buenos Aires) Franco Ciaffardini se refirió al programa de resiliencia a inundaciones que lleva adelante su comuna. En tanto que desde la Universidad Nacional del Nordeste (INNE) el ingeniero Jorge Pilar trató “Resistencia: gestión integral del agua ante el cambio climático”.

El doctor Félix Ignacio Contreras (UNNE-Cegae) habló sobre “Conflictos socioambientales que genera la variabilidad climática”, mientras que la moderación del panel estuvo a cargo de Agustina Walther, coordinadora Regional del NOA (Argentina) de la Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

“Estos encuentros son muy positivos porque uno puede entender lo que ocurre en otros municipios similares. Se realizaron planteos que nos pueden servir a nosotros, los cuales fueron de alto impacto y también sirve para insertarnos en un sistema que nos permitirá readecuarnos convenientemente a estas situaciones de las cuales los científicos hacen lo posible para mitigar los efectos del clima”, concluyó el ingeniero Zavala sobre este Encuentro Regional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.



DE INTERÉS MUNICIPAL

Con el acompañamiento del intendente Eduardo Tassano, las concejales Claudia Campias y Mercedes Mestres entregaron a Manuel Fuentes, director del Programa Internacional de Cooperación Urbana entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (IUC-LAC) la declaración De Interés que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes otorgó a este Encuentro Regional y Taller de Capacitación que reúne a representantes de Argentina, Brasil y Paraguay en el Hotel Turismo de Corrientes en pos de aunar acciones con el objetivo de mitigar y concientizar sobre los efectos causados por el cambio climático.