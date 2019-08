Acordaron mejoras para los trabajadores en paritarias

Sábado, 24 de agosto de 2019

Luego del cuarto intermedio retomaron el diálogo los representantes del Ejecutivo Municipal y los representantes de los trabajadores municipales (AOEM) donde fue aceptada la propuesta realizada por parte del Municipio. Se resolvió el pase a planta de trabajadores contratados y el pase a contrato de los agentes del programa Neike. También se acordaron mejoras salariales.





Ayer se desarrolló una nueva reunión de Mesa Paritaria Permanente en la Secretaria de Coordinación de Gobierno municipal, donde los representantes del Ejecutivo Municipal, y de la Aoem (Asociación de Trabajadores y Empleados Municipales) acordaron mejoras para los trabajadores municipales, gracias a un esfuerzo en conjunto.



Se acuerda un aumento del plus municipal elevando a 1000 pesos, desde el mes de agosto (en pocos días se depositará los 500 pesos que complementan agosto) y un plus extraordinario de 700 pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Cabe aclarar que estaba acordado el aumento del plus municipal para el mes de Noviembre pero se decidió adelantar a septiembre.



Estas medidas fueron resueltas luego de que los equipos técnicos analizaran los estados financieros/contables del municipio y teniendo en cuenta la situación económica actual por la que atraviesa el país. En ese marco se decidió que las medidas sean trimestrales, volviéndose a reunir la Mesa Paritaria en el mes de noviembre.



PASE A PLANTA DE LOS TRABAJADORES



También se resolvió importantes mejoras para los trabajadores municipales, acordaron el pase a planta de trabajadores contratados y el pase a contrato de los agentes del programa Neike.



Cabe destacar que en paralelo se continúa avanzando con los concursos dentro del área de Transito, que permitirán a los trabajadores acceder a más de 40 cargos.



Esta estabilidad en el ámbito laboral es un pedido anhelado por los trabajadores municipales desde hace mucho tiempo, y que hoy se va a hacer realidad gracias a lo resuelto por las partes.



La semana que viene en mesa conjunta se avanzará en los pases a planta correspondientes al año 2019 y los pase a contrato.



REUNIÓN PARITARIA



En las oficinas de la Secretaría de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes se llevó a cabo la reunión de la Comisión Paritaria Permanente reiniciando los encuentros programadas para el segundo semestre. La semana pasada se realizó la primera reunión, y hoy se retomaron luego de un cuarto i , llegando a un importante acuerdo.



Participaron del encuentro el Secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano, el Secretario de Hacienda, Guillermo Corrales; y la Subsecretaria de Modernización, Gabriela Gaúna, el subsecretario de Hacienda Fernando Cunha. Los representantes del Concejo Deliberante Florencia Ojeda, Fabricio Sartori y Daniel Gómez. Mientras que la AEOM estuvo representada por su titular, Rodolfo Medina; junto a Ramón Sánchez, Miguel Vanderland, Walter Gómez y Juan Bobadilla (asesor legal del sindicato).