Insisten en los cuidados para prevenir enfermedades

Sábado, 24 de agosto de 2019

Se insiste en los cuidados para prevenir las enfermedades respiratorias que tienen mayor prevalencia en esta época del año. Es fundamental el lavado de manos, la ventilación de ambientes, tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día y que las personas que están dentro del grupo de riesgo reciban la Antigripal, recordando a los padres que los menores de dos años deben aplicarse dos dosis y también, que es especial que las embarazadas tengan esta vacuna.







El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Epidemiología y la Subdirección de Redes de Laboratorio y Programas informa que en el transcurso del año 2019, se han notificado 1.180 muestras con 476 casos positivos para diferentes virus de patologías respiratorias, lo que refleja un porcentaje de positividad del 40,3 % con una prevalencia del Virus Sincitial Respiratorio del 64,7% %.



Del total de muestras se han notificado 106 casos de Influenza A, de los cuales 33 son H1N1 y 5 H3N2. En cada uno de los casos notificados se realizaron las medidas correspondientes según protocolo de trabajo en el marco de la vigilancia de la enfermedad tipo influenza.



Los casos de Influenza A detectados no tuvieron trascendencia epidemiológica, dado que han sido controlados y han presentado buena evolución clínica y no han generado más casos por contacto. En todos los casos se intervino oportunamente con el equipo de Epidemiología, investigando cada situación y difundiendo las medidas de prevención”, dijo el director General de Epidemiología, Gustavo Fernández.



La Gripe o Influenza es una enfermedad viral respiratoria contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes). Los cuales deben recibir la vacunación correspondiente (Antigripal y Antineumocóccica). Dentro de esta enfermedad existen diferentes tipos de virus como Influenza A y B, a su vez dentro de estos se encuentran otros subtipos como Influenza A H1N1 y variedades de B.



Los síntomas pueden ser: fiebre mayor a 38 grados, tos, dolor de garganta, decaimiento, dolor de cuerpo. Ante la presencia de algunos de ellos se recomienda acudir rápidamente al médico y evitar la automedicación. No se recomienda el cierre de establecimientos como los educativos salvo indicación específica de las autoridades sanitarias.



Se recuerda que en caso de realizarse los análisis en laboratorios privados y de resultar positivo, solicitar la tipificación correspondiente o comunicarse con la Dirección de Epidemiologia (Córdoba 640- Cel: 379 4896175).



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS



Para prevenir enfermedades respiratorias el Ministerio de Salud Pública recomienda:



Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día.



Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.



Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses y ofrecerle el pecho con más frecuencia en caso de que se enferme.



Ventilar todos los ambientes a diario.



No fumar y mantener los ambientes libres de humo.



No automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.



Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.



VACUNA ANTIGRIPAL



El grupo de riesgo que presenta indicación de recibir la vacuna antigripal incluye:



Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación. La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta). En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.



Niños de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubiera recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.



Personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros. Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica.



Adultos mayores de 65 años.



Personal de salud.