Robo, polémica y confusión con Chano en Barcelona

Viernes, 23 de agosto de 2019

El cantante fue asaltado en Cataluña y tuvo un inexplicable diálogo con los oficiales de policía.





Santiago “Chano” Moreno Charpentier ha vuelto a protagonizar un mal momento en la vía pública. En esta ocasión no se trata de un nuevo accidente automovilísticos ni tampoco fue en la República Argentina. Durante la noche de ayer, cuando estaba acompañado por una mujer, el ex cantante de Tan Biónica sufrió un robo en las calles de Barcelona, España, e intercambió llamativas palabras con los policías que lo asistieron.





“Ella no es mi novia, es mi chica de acá. Trabaja acá y está haciendo un master en economía. Te dije que es mi novia porque cuando vengo para acá, estoy con ella”, le comentó el músico a un oficial, según se observa en el video capturado por el periodista Adrián Sánchez Berger que protagoniza Chano tras haber sido asaltado en la Rambla de El Raval.





Soy un cantante, te puedo mostrar mi Instagram



Medios locales reportaron que el artista no le brindó una versión clara de los hechos a los policías con los que dialogó, y por lo que se muestra en la grabación, además de ser robado, el artista perdió un objeto de valor muy importante para cualquier persona que se encuentra en el exterior: el pasaporte.





“Yo no soy tonto, creo que se me pudo haber caído, lo que pasa es que hice un recorrido hasta la mitad de la plaza”, aseguró Moreno Charpentier en referencia al objeto que le fue quitado junto a sus tarjetas bancarias por los delincuentes.





“Yo soy un cantante muy conocido y ella estudia economía, te puedo mostrar mi Instagram”, se le escucha decir al cantante, que luego pidió en reiteradas oportunidades que no lo graben al hablar con los oficiales del grupo de antidisturbios de la policía catalana.



Horas después de que trascienda el video del particular momento que protagonizó Charpentier en Barcelona, su abogado, Gabriel Iezzi, indicó que pudo recuperar su pasaporte, pero no así su dinero ni tarjetas de crédito, según explicó al medio Infobae.



Además de su carrera musical como solista, las últimas apariciones del ex Tan Biónica estuvieron envueltas en polémica, debido a que fue denunciado penalmente por violencia de género y abuso sexual por su ex pareja, Militta Bora, y también explotó de furia en una entrevista para el programa de Ángel de Brito, periodista a quien insultó.