La China Suárez descubrió un chat explosivo entre Pampita y Vicuña Viernes, 23 de agosto de 2019 En medio de fuertes rumores de que la pareja está al borde de su final, un mensaje de la ex del actor podría confirmarlo todo.



Hace algunos días que todos los ojos apuntan hacia ellos. Cuando parecían ser una de las parejas más estables de la farándula, un fuerte rumor de crisis empezó a rodear a Benjamín Vicuña y a Eugenia "China" Suárez, y en el día de hoy, la trama sumó un nuevo giro dramático que podría terminar con todo.





Durante el pasado fin de semana, en Implacables (El Nueve) tiraron la bomba. "Nos llegó la información hace un par de días de que estarían viviendo una crisis y, hasta se habla de una separación, entre la China y Vicuña", anunció el periodista Daniel Gómez Rinaldi, y ahora, desde Intrusos (América) se lanzó una contundente novedad con una inesperada tercera en discordia: Carolina "Pampita" Ardohain.





En el ciclo de espectáculos que conduce Jorge Ríal, Marcela Tauro contó que la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece) habría encontrado un chat de WhatsApp entre el chileno y su ex pareja y madre de sus hijos, en el que él le decía a la morocha que "extrañaba la vida familiar que tenía con ella".





“Hoy nos llega la información de que aparentemente, durante la semana pasada -que estaban los rumores de separación- estos no eran tan rumores. Sino que aparentemente, la pareja, que vive en un country de zona norte donde le alquilan la casa a Fabián Gianola, habría tenido una fuerte discusión porque parece que ahora se usa que todo el mundo utilice tres teléfonos… me hablan de que él tendría tres teléfonos y en uno de ellos una conversación –ella habría encontrado un chat– con su ex mujer, Pampita, y con una frase que no la habría gustado a ella, que extrañaba la vida familiar que tenían”, fue el relato de Tauro sobre el polémico asunto.





Además, la panelista agregó que “los vecinos de la zona indican que las peleas entre la pareja son bastante habituales”.



En este sentido, se sabe que el actor chileno abandonará antes de tiempo las grabaciones de la tira de Pol-ka en la que trabaja con su actual pareja, aunque saldrá al aire hasta el final gracias a que adelantará todas sus escenas antes de viajar a España, país en donde encarará un nuevo proyecto laboral. En este escandaloso contexto, es probable que así como Eugenia estuvo junto con su pareja cuando participó de la serie Vis a Vis en Madrid, en esta oportunidad termine decidiendo no viajar.