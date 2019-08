Miguel Russo: “Lo del VAR pasa sólo acá”

Viernes, 23 de agosto de 2019

El entrenador de Cerro Porteño se quejó más de los jueces de video que del árbitro del partido. "En el segundo penal, Palacios lo choca a Carrizo y él no", aseguró. Pero valoró: "Lo de River es superlativo".







Fue el tema excluyente del partido, cuanto menos desde la mirada de Cerro Porteño. El VAR, protagonista central. Y Miguel Russo, el entrenador argentino del equipo paraguayo fue quien le puso palabras a la cuestión. El DT expresó: "El VAR te lleva a ese tipo de cosas. Más que la decisión del árbitro es la de los que la toman en el VAR. Lo de Juan Pablo (Carrizo) en el segundo penal es discutible: Palacios lo choca a él y él no. Pero yo tengo que ir más allá porque esto, desgraciadamente... tantas confusiones con el VAR no pasa en todos lados, pasa sólo acá. Veremos de aquí en más..."



Entonces, le preguntaron si hacía referencia a que sólo sucede en River lo que cuestiona sobre la aplicación del VAR. "Hay un momento en que el VAR... No me refiero al partido de hoy, cuando digo VAR para un solo lado es porque el fútbol es contacto. Hay un montón de jugadas polémicas, puedo reclamar lo de Larrivey de la misma manera que el referí actúa de otra forma. Sería lo correcto. El fútbol es un juego de contacto, dinámica y de forma. Los que manejan el VAR tendrán su interpretación. El segundo penal, si no vamos al VAR, es más discutible, pero puede haber un error del árbitro. Me llama la atención que el VAR no diga nada en esa jugada".



Aclaración: hasta el mismo Russo aceptó que quizá desde el VAR le podrían haber avisado al juez Carrillo que el foul estaba bien sancionado y que no había por qué anular la sanción del penal. En cuanto al codo de Casco a Larrivey, al ser fuera del área el protocolo del VAR no contempla aplicar la tecnología.





"Si al VAR lo tuviésemos todos los fines de semana en Sudamérica sería más simple para el jugador, árbitro, técnico, público... Venimos de todas las ligas de una cosa y nos toca otra completamente distinta. Para mí, todos en líneas, generales hasta que nos acostumbremos, lo sufrimos mucho. No queda nadie afuera. Pasamos de un extremo al otro, de decisión arbitral a esperar que todo funcione de acuerdo a lo que ven, repetir cámara, imagen... Nos cuesta mucho parar y volver. Cuando normalmente siempre seguimos de otra forma", agregó.



De todos modos, también ofreció elogios para el equipo vencedor: "El nivel de River es muy superlativo, lo de los laterales fue superlativos, lo de las dos bandas es muy difícil. Siempre digo lo mismo, el penal tan temprano te modifica y te cambia un montón de cosas". El 2-0 inapelable desde el juego servía de testimonio.



Y añadió, de cara a la revancha: "Lo futbolístico es lo que me interesa, levantar a los jugadores porque están dolidos. Hay que explicarles un montón de cosas... Levantar un 1 a 0 de arranque cuesta mucho con el equipo que tiene River",