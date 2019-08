La 40° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí saldrá este año desde el Corsódromo

Sábado, 24 de agosto de 2019

"Madre, bajo tu mirada discernimos nuestra vida" es el lema con el que miles de jóvenes de toda la región peregrinarán el 21 y 22 de septiembre hacia la casa de la Tierna Madre de Itatí.





La Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis, coordina con las autoridades provinciales todos los detalles vinculados a la logística y asistencia.Se desarrolló en el Arzobispado, una reunión con el Jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlado Bertoni, los miembros del equipo de Pastoral, junto a su asesor, el padre Roque Franco y los sacerdotes decanos. Se explicó, las nuevas disposiciones que habrá este año en relación al punto de salida de la peregrinación debido a las obras que se están desarrollando sobre Ruta 12.





El nuevo diseño incluye como punto de partida el Corsódromo, no la Rotonda de la Virgen como años anteriores. Se aguarda la autorización oficial para el uso de este predio lindero al Aeropuerto.





Bertoni explicó a los decanos que, tras acordar con el equipo de Pastoral, se elaboró un dispositivo que implica que los móviles que trasladan a los peregrinos los lleven hasta el Corsódromo, para que desde allí, de acuerdo a los horarios establecidos para cada diócesis y tras la bendición de los peregrinos, inicien la caminata. Luego de dejar a los peregrinos, los micros ya podrán trasladarse por Ruta 12, siempre deberán estacionarse sobre la mano derecha de la calzada.





Se acordó además, que en el tramo comprendido desde el Corsódromo hasta el Boquerón (acceso a Paso de la Patria), sólo se instalarán puestos de asistencia fijos. Todos los puestos móviles de las comunidades, deberán instalarse luego de ese sector, cada tres kilómetros, aproximadamente. Deberán colocarse sobre la mano izquierda, desde los alambrados hacia la banquina, para dejar así liberado el lugar por el que caminan los peregrinos. No podrán instalarse sobre el margen de la ruta.





Establecerán un puesto Sanitario común en Ramada paso, antes del ingreso al atajo, para que sea punto de referencia para las comunidades y los peregrinos que queden rezagados o sean trasladados por alguna situación especial.





Como todos los años, se hará hincapié en el cuidado de la casa común, pidiendo a los peregrinos evitar arrojar basura durante el trayecto. Para reforzar esta iniciativa que se lleva adelante hace varios años, se pide a las comunidades que organicen el dispositivo de recolección de basura que generen los alimentos que se distribuye entre los peregrinos. Se pide recolectar en bolsas de consorcio y dejarlos en lugares adecuados y que no bloquen el camino, ya que se dispondrá de un móvil que recogerá dichas bolsas durante la madrugada del domingo.