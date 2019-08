Alcaldes debatieron sobre políticas públicas en la segunda jornada de trabajo

Viernes, 23 de agosto de 2019

Destacando la importancia de sentirse parte de una Red que genera acciones en la lucha contra el cambio climático; representantes de distintos municipios participaron del segundo día del 4º Taller de Capacitación para ciudades de América Latina.





Con la participación de representantes de Argentina, Brasil y Paraguay se lleva adelante en el Hotel Turismo de Corrientes el segundo día del 4º Taller de Capacitación para ciudades de América Latina en el marco del GCoM-LAC (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) Encuentro Regional Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.



Este acontecimiento histórico se produce en el marco de la búsqueda de planificaciones y acciones con el objeto de combatir el cambio climático, sobre lo cual se trabaja de forma mancomunada entre la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial, junto con otros municipios, académicos y especialistas en la temática.



De esta manera, Alejandro Cristia, Subsecretario de planificación ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes indicó que este tipo de Encuentros sirven para, “ por un lado conocer los casos y ver de qué manera se solucionan en distintos lugares. Hoy, se trató una visión más técnica en la que representantes de la Unión Europea oriundos de Italia impartieron un taller en el que explicaban cómo debe elaborarse y qué componentes debe tener un Plan de Acción Climático a nivel municipal. Además se presentaron dos paneles de caso de estudio sobre adaptación, “es decir –explicó Cristia: como las ciudades se adaptan al cambio climático”.



Como muestra local, en la oportunidad se presentó El Plan Hídrico y cómo Corrientes gestiona el agua de lluvia, una de las consecuencias del cambio climático y, se invitó a los presentes a exponer cómo ellos trabajan sus diferentes problemáticas.



De la provincia se encuentran participando del evento varios municipios de los cuales ayer, seis se adhirieron y forman parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.



Cristia destacó que en su gran mayoría a nivel local, los municipios ( y otras ciudades) trabajan sobre la cuestión de residuos que es “la problemática común a todos los municipios, no de la Argentina, ni de América Latina sino de todo el mundo. Es hoy una prioridad en todo el mundo”, rescató.



PRESENCIA DESDE ASUNCIÓN (PARAGUAY) CON PROBLEMAS AFINES



David Cardozo, Director General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción (Paraguay) participa del Encuentro en representación del intendente Mario Aníbal Ferreiro. Destacó que este tipo de iniciativas es “muy interesante porque tiene como objetivo trabajar y luchar contra el cambio climático. Ayer nos adherimos al Pacto y nos comprometimos a trabajar en el municipio de Asunción para mitigar el cambio climático lo que implica el trabajo en forma comunitaria y participativa en la construcción de una herramienta que ayuda a mitigar el cambio climático y empezar a trabajar procesos de adaptación y mitigación”, explicó el funcionario del vecino país quien reconoció que este encuentro “nos dio la oportunidad de conocer lo que se está haciendo a nivel Argentina”.



“He visto que tenemos problemas en común todos los municipios, uno de ellos es el manejo de los residuos. Generan impactos y provocan el cambio climático es por eso que urge la necesidad de encontrar una solución regional a todo este proceso de producción de residuos. Los municipios debemos hacernos cargo de la recolección y la disposición final pero también trabajar en un fuerte proceso de educación ambiental para bajar los niveles de consumo de residuos”, completó.



RECICLADO EN PASO DE LA PATRIA



Guillermo Osnaghi, intendente de la localidad de Paso de la Patria expresó que desde su Municipio se trabaja intensamente con el reciclado para poder mitigar, en parte, la contaminación. “Vinimos a capacitarnos en este encuentro taller, porque la experiencia que aportan los otros municipios con respecto a la sustentabilidad es muy importante. El intendente Eduardo Tassano nos invitó y vinimos con todo el equipo municipal de Paso de la Patria porque consideramos que es fundamental este tipo de capacitaciones. Ayer firmamos el pacto de sustentabilidad y hoy firmamos con la RAMCC ( Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático) y la idea es intercambiar experiencias y mejorar”, aseveró.



Vale mencionar que la localidad de Paso de la Patria viene trabajando desde hace tiempo en poder procesar en un 100% los residuos y cumplir con las normas ambientales en vigencia.



PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE CASEROS



María Laura Stur, Directora de Ambiente de Caseros (Entre Ríos) calificó como muy interesante al encuentro y destacó la importancia de que se desarrolle en Corrientes. “Es importante que todo el mundo se entere de que somos muchos municipios los que estamos luchando por la crisis climática que existe a nivel mundial que nos convoca para seguir trabajando y capacitar a otros municipios que aún no han hecho su plan de acción climática”, señaló al mismo tiempo que, destacó que al escuchar que las problemáticas que se comparten son similares en muchos casos, “pertenecer a una Red te motiva y te incentiva a seguir adelante “.



El Municipio de Caseros fue premiado en el encuentro anterior que se desarrolló en Godoy Cruz, hace dos años por concentrarse en tres pilares: tratamiento de residuos, arbolado urbano y energías renovables. El 75 % de la localidad cuenta con iluminación LED para lo cual se ha puesto estacionamiento fotovoltaico y así poder cubrir el gasto de la energía de esas luminarias. La localidad cuenta con 4500 habitantes y este año llevan plantado 1500 árboles se forestó y reforestó en gran medida esta localidad que, con 100 años crece a pasos agigantados. Asimismo, se realiza la separación domiciliaria de residuos, desde el Municipio se recolecta de forma diferenciada y se le da un tratamiento final.



AGENDA DEL VIERNES



Estrategias de Adaptación (continuación) y visita de Campo



De 9 a 10:30: Pilar de adaptación: Preparación del Plan de Acción de Energía Sostenible y Clima (Paulo Barbosa/Yeray Hernandez, JRC-EU)



De 10:30 a 11: Aporte de ideas y discusión sobre posibles retos / barreras para el desarrollo de las metodologías para el GCoM-LAC. Alineación con los Planes Nacionales de Adaptación (Yeray Hernandez/Paulo Barbosa, JRC-EU).



De 11 a 11:30: Conclusiones.



De 11:30 a 17: Visita de Campo.