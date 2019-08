Horóscopo para hoy 22 de agosto del 2019 Jueves, 22 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en cuenta de que todo no ha salido como lo tenias planeado. Concéntrate en arreglarlo.



Amor: No temas mostrar tu sentimentalismo frente a tu pareja. Con ella no hay lugar para falsas apariencias, confía en su amor.



Riqueza: Deberás aprender a socializar de mejor manera con tus pares laborales si pretendes desempeñarte con soltura.



Bienestar: Cuando experimentes la presión de la contrariedad en tu vida válete de los afectos que has creado para derrotarla. No huyas de ella, enfréntala.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Existen posibilidades de que surjan viajes a lugares donde quedarás maravillado. Comparte con tus seres queridos la incertidumbre.



Amor: Conocerás a una persona que te sorprenderá por su inteligencia y su frescura. Descubrirás que el amor a primera vista existe.



Riqueza: Es un buen momento para iniciar negocios con tu familia. Las relaciones están en su mejor momento, así que tenlo en cuenta.



Bienestar: Espera a que la tormenta pase para poder tomar una decisión que compromete a tu familia. Lo que resuelvas, hazlo con pleno consentimiento.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te sentirás feliz y tranquilo. No dejes que nadie empañe esta agradable y bien merecida sensación. Reencuentros agradables.



Amor: Favorable para relaciones amorosas. Tienes lo necesario para concretar vínculos sólidos, reencuentros y olvidar viejas rencillas.



Riqueza: Podrás trabajar cómodo y te adaptarás a cualquier tipo de dificultades. Reuniones sociales muy fructíferas en lo laboral.



Bienestar: Haz de tu vida una aventura y vive intensamente cada segundo, renuncia al hábito de sentirte prisionero de tus emociones y tus miedos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Cada pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon todo de ti para lograr encontrar ese balance fundamental.



Amor: Vivirás momentos de tensión con tu pareja durante el día de hoy. Inseguridades de ella te provocarán frustraciones.



Riqueza: La jornada laboral iniciará desde muy temprano hoy para ti. Procura que el sueño no te juegue una mala pasada.



Bienestar: El tiempo es la más grande cura para todo tipo de males que puedas experimentar. Lograrás superar las vicisitudes que la vida te plantee.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No esperes a que tus amigos te apoyen en esta aventura a la que te quieres lanzar. Será mejor que tomes conciencia de los hechos.



Amor: Te presentarán a alguien que te cautivará desde el primer momento. Pero con el correr de los días perderá su encanto.



Riqueza: Si no muestras lo mejor de ti, lo más probable es que tus superiores te vean como uno más del montón. Tenlo en cuenta.



Bienestar: Hoy no esperes a que las cosas salgan según lo planeado porque algunos contratiempos pueden alterar tus planes.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No te comportes como niño caprichoso porque tus seres queridos se cansarán de ti. Actúa según tu edad.



Amor: No esperes a que tu pareja sea tu sirvienta. No tiene porqué estar cumpliendo con todo lo que se te antoje a ti.



Riqueza: No te creas el dueño de la verdad porque puede que hoy te hagan ver que no existen las verdades absolutas.



Bienestar: Compórtate como la persona adulta que eres porque cuando te pones caprichoso y quejoso puedes resultar insoportable.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Pasarán las horas y serás totalmente incapaz de lograr expresar tus sentimientos abiertamente por aquella persona especial.



Amor: No podrás mantener una relación si no aprendes a demostrar más activamente tus sentimientos por tu pareja.



Riqueza: Iniciarás una etapa de cambios a nivel intelectual que te permitirá aspirar a mejoras posiciones laborales. Aprovéchala.



Bienestar: Siempre mantén una actitud calmada a la hora de tener una discusión con alguien. No permitas que tus impulsos terminen por jugarte en contra.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: El fuego de la conquista no debe apagarse por más que la relación lleve ya mucho tiempo de formada. Busca reinventarte.



Amor: La falta de tiempo de ambos esta comenzando a deteriorar la pareja. Procura charlarlo con tu pareja antes de que pase a mayores.



Riqueza: Utilizarás tus recientes fracasos como fuente de experiencia y motivación para encarar positivamente tus proyectos venideros.



Bienestar: Procura que tus errores sean tuyos y solo tuyos. No dejes que las opiniones y determinaciones de los demás afecten radicalmente tu juicio.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: La vida no te regalará nada. Si quieres poseer cosas importantes tendrás que esforzarte por conseguirlas. Toma el riesgo.



Amor: El tiempo es un bien más que insustituible, y más cuando se refiere a la pareja. No tomes las cosas con tanta prisa.



Riqueza: No temas poner todo tu empeño en un proyecto, aun si este no fuera exitoso, lograrás aprender grandes cosas sobre ti mismo.



Bienestar: La vida nos plantea las situaciones que finalmente nos terminan tumbando al piso, pero también nos tiende la mano para levantarnos. Sigue adelante.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Jornada de continuas discusiones y malentendidos en el entorno laboral. Excelente a nivel emocional, buenos momentos en pareja.



Amor: Recuerda que el que corre tropieza con la primer piedra. Acomódate a los tiempos de tu pareja. Deja la presión de lado.



Riqueza: Deberás llevar trabajo al hogar en la jornada de hoy. Tendrás que resignar momentos de descanso para cumplir con tus metas.



Bienestar: Aprende a discernir cuando debes poner todo de ti para alcanzar un objetivo y cuando es mejor dar un paso al costado y dejar pasar la oportunidad.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tendrás la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento que no es el indicado. Tómalo con calma.



Amor: Toma el toro por las astas, no dejes que la pareja se desgaste al punto de no tener retorno. Habla sinceramente con tu pareja.



Riqueza: Tus finanzas pasarán por un buen momento en este período. Lo mejor es que pienses en qué invertir tus ganacias.



Bienestar: Tienes buenas ideas en tu cabeza, pero lo importante es que puedas concretarlas. Ponte manos a la obra para hacerlo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Serán momentos en los que plantearás cambios radicales. Buscarás nuevos horizontes y oportunidades profesionales.



Amor: No permitas que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida diaria. Lo mejor es que te interrelaciones con la gente.



Riqueza: Imponete en tu trabajo, hazte respetar y demuestra que no tolerarás más abusos por parte de colegas ni de superiores.



Bienestar: Te volverás más práctico, más tenaz y mucho más hábil. Saca provecho de estas ventajas para seguir adelante.