Revocaron procesamientos de los diez policías imputados Jueves, 22 de agosto de 2019 En 2017, se produjo la caída del puente que unía Goya y Esquina, ubicado por Ruta 12. Esto provocó la muerte del misionero Rogelio Schweig quien, junto a su esposa, circulaba en camioneta sobre la carretera y, al no haber señalizaciones, cayó a las aguas del arroyo Guazú.





Por el hecho, diez policías fueron imputados, de los cuales dos cabos fueron procesados por “homicidio culposo”, siendo señalados como los principales responsables, mientras que el resto fue acusado de “incumplimiento de tareas de funcionario público”. No obstante, la medida fue revocada. La razón de ello, es que la Cámara de Apelaciones de Mercedes indicó que debe investigarse toda la cadena de mando por la muerte y no solamente a dos cabos.



Es así que el Juzgado de Instrucción de Esquina decidió procesar por “homicidio accidental” a los cabos Oscar Romero y Miguel Oscar Axon, quienes habían sido sometidos a un régimen de prisión preventiva. “Se quiso cortar por lo más fino. Mis clientes, durante la noche del hecho, estaban en una garita a dos cuadras del puente caído. Sólo tenían una linterna”, indicó el abogado de los acusados, Jorge Montti.