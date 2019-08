Un correntino detenido por decapitar a una joven chaqueña Jueves, 22 de agosto de 2019 La joven asesinada es chaqueña y estaba desaparecida desde el 2 de agosto. El presunto autor del femicidio sería Carlos E. quien habría huido desde Buenos Aires a nuestra provincia y fue ayudado por su madre Amelia Itatí L. oriunda de San Roque. Ambos sospechosos ya están detenidos en Zárate (Bs As).



Los efectivos trabajaron esta tarde con una lancha de la fuerza para retirar el cuerpo del río y al lograrlo observaron que el mismo también presentaba un largo y profundo corte longitudinal en la zona del abdomen.



El cuerpo decapitado de una mujer encontrado el miércoles en el río Paraná pertenece a Stella Maris Ramírez, una joven desaparecida a principios de este mes en la localidad bonaerense de Lima.



El cadáver fue reconocido por una vecina de la víctima, quien la identificó a partir de un tatuaje en uno de sus hombros, indicaron los voceros. El hallazgo del cadáver ocurrió el miércoles por la tarde a tres kilómetros de la orilla del Club de Pesca de dicha localidad del partido de Zárate, en el noreste de la provincia de Buenos Aires.



Fuentes de la investigación informaron a la agencia de noticias Télam que unos pescadores observaron la presencia de un cuerpo sin cráneo que estaba enganchado en unos juncos, por lo que avisaron a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA).



Según las fuentes, el cadáver fue llevado a la morgue judicial de Zárate, donde el jueves los médicos forenses realizarán a las 16 la autopsia correspondiente para determinar la data y la causa de la muerte.



Personal policial de San Roque procedió a la detención de la madre



“Recibimos el domingo- desde la provincia de Buenos Aires y por parte de la Jueza de Garantía de Zárate Campana el pedido de detención de una persona con residencia en San Roque. Los oficiales de guardia procedieron al pedido y se informó a las autoridades competentes. Sería la madre del principal acusado por la muerte de la joven. Una mujer identificada como Amelia Lezcano de 54 años”, indicó el Comisario Emiliano López.



“AL momento de la detención la mujer iba en su auto particular. En su rápido accionar por parte de los oficiales la mujer no tuvo alternativa y no presentó resistencia a la detención”.