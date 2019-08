Hernán Crespo está en la mira de una selección

Jueves, 22 de agosto de 2019

El actual director técnico de Banfield está entre los candidatos a dirigir al seleccionado de Bolivia, que busca un cambio de rumbo. Buscan un profesional idóneo.



La selección de Bolivia, una de las más débiles de Sudamérica, está en etapa de recambio y busca a un director técnico capaz de sacar adelante su fútbol. Uno de los candidatos es Hernán Crespo, actual entrenador de Banfield.



Según confirmó el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbo (FBF), Marco Rodríguez, la selección necesita un nuevo entrenador y Crespo está entre los tres candidatos para suceder a Eduardo Villegas.



“En carpeta tenemos tres opciones que conozco oficialmente: Hernán Crespo, José Antonio Camacho y no recuerdo el otro nombre. Roberto Mosquera no está en carpeta y tampoco ha estado en nuestros planes”, expresó el dirigente en declaraciones al medio peruano RPP.



“Queremos un profesional idóneo que tenga la capacidad de dirigir a una selección de manera diferente y moderna. Sobre esa base, queremos un proyecto a largo plazo”, completó Rodríguez.



Bolivia no despega y sigue siendo una de las peores selecciones en el continente. La última vez que se clasificó a un Mundial fue en 1994, en Estados Unidos.



Crespo llegó a Banfield a principios de año y lleva dirigidos diez partidos en la Superliga con 4 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.