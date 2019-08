Impidieron el ingreso de Mauro Martín y otros tres barras de Boca en Ecuador Miércoles, 21 de agosto de 2019 La Policía ecuatoriana les aplicó el derecho de admisión. Rafael Di Zeo, el otro líder de la Doce, viajó a Quito, pero no pudo ser identificado.



La lista negra. Diez barras de Boca, entre ellos Mauro Martín y Rafa Di Zeo, tienen prohibición de concurrencia. Esta foto se distribuyó entre los policías locales.



La Policía ecuatoriana le aplicó el derecho de admisión a cuatro barras de Boca que quisieron ingresar al estadio Rodrigo Paz Delgado, pero la Doce estuvo presente en la tribuna visitante. Mauro Martín, uno de los líderes de la hinchada, Mariano Mantarro, Carlos Sebastián Maciel y Fernando Alfredo Gatica fueron interceptados en una de las puertas.





"Hemos recibido el alerta por 4 personas, que son las que no podrán ingresar al estadio", le había confirmado a Clarín el teniente coronel Jimmy Viteri, a cargo del operativo de seguridad. Martín, Mantarro, Maciel y Gatica eran 4 de los 10 barras cuyas fotografías se distribuyeron en los distintos puntos de acceso a la cancha de Liga Deportiva Universitaria. Di Zeo, Diego Rodríguez, Francisco Pérez, Carlos Mazzaro, Roberto Ibáñez y Ernesto Rossi también están en la lista negra pero, al momento del inicio del partido, no habían sido identificados.



Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se había distribuido la nómina con los barras que tienen prohibición de concurrencia. Y aunque no viajaron funcionarios de Tribuna Segura desde Buenos Aires, la comunicación entre la ministra Patricia Bullrich y su par de Ecuador, María Paula Romo, fue fluida al respecto.



Así y todo, en la popular se observó la bandera “La 12 presente” que acompaña a los barras a todos lados y la de “Budge”, otro sector de la hinchada.