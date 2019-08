Nación y Provincia articulan acciones en pos de Municipios Saludables

Miércoles, 21 de agosto de 2019

En Casa de Gobierno tuvo lugar el encuentro en donde se presentaron resultados y se debatió sobre la gestión integral de políticas públicas para la mejora de la salud de la población. Se abordó además la protección social de la niñez, con especial énfasis en el acceso a la Asignación Universal por hijo.





En el marco del Programa Nacional denominado “Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables” y con el apoyo de la Red Integral de Protección Nacional, se llevó a cabo en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el Encuentro sobre los derechos de la niñez: Acceso a la Asignación Universal por hijo.



El Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables es una estrategia de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, para la gestión integral de políticas públicas para la mejora de la salud de la población de los municipios y comunidades argentinas.



La iniciativa funciona como anclaje local de la Cobertura Universal de Salud, trabajando con los gobiernos municipales para la intervención sobre las problemáticas complejas que afectan a la población, a través de políticas públicas eficaces y sustentables. Para ello retoma la mirada de los actores locales, a fin de establecer líneas de acción sostenibles que reduzcan las brechas de inequidad en salud.



Presencias



Encabezó el encuentro, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, acompañado por los subsecretarios de dicha cartera, Luis Pérez y María del Carmen Pérez Duarte; el subsecretario de la Madre, Niño y Adolescente, Carlos Osella; la referente nacional del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, Rosario Barrenechea; las referentes nacionales de la Unidad de Red Integral de Protección Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Estefanía Matas y Fernanda González; la referente provincial del Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, María Eugenia Roma; el subsecretario de Salud del municipio capitalino, Rafael Corona, intendentes de distintas localidades, directores de hospitales, personal sanitario y demás autoridades provinciales y municipales.



Ministro Cardozo



Al tomar la palabra, el ministro Cardozo valoró la presencia de distintos referentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que tienen que ver con la cuestión social, y de responsables y funcionarios de municipios, con quienes “desarrollamos en conjunto el programa Municipios Saludables”. En ese marco, explicó que “el objetivo común es abordar todo lo que tenga que ver con la salud desde la mirada del municipio, pero por supuesto con el apalancamiento de la Nación y la Provincia, poniendo un acento especial en las variables a las que habitualmente el Estado no mira con importancia”.



Manifestó en nombre del Ministerio de Salud Pública que “siempre nos preocupamos por el pequeño porcentaje del sistema sanitario y nos olvidamos del medio ambiente, de los aspectos socioeconómicos y las prácticas saludables”. Sin embargo, “este programa permite a los municipios y a las ONGs, encontrar el medio y el ambiente para poder desarrollar proyectos en ese aspecto, los cuales se pueden financiar” agregó.



A la vez que destacó que Municipios Saludables brinda “herramientas importantes a las comunas para gestionar estas otras variables que tienen que ver con la salud”, y es por eso que Cardozo mencionó una de ellas como las Salas de Situación, que “ya la tenemos desarrollada en 6 municipios. La misma se trata de un espacio donde se analiza y evalúa de manera permanente la información sanitaria de la comunidad”.



Labor territorial que apunta a resultados concretos



En tanto, también se dirigió a los presentes la funcionaria nacional del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, Rosario Barrenechea, remarcando en primer término que las acciones territoriales son el primer paso para acreditar como Municipio Adherente, vinculado a que el intendente y las autoridades locales se comprometan a generar una ordenanza para la creación de una mesa intersectorial y la implementación de proyectos locales alineados con la estrategia nacional de Municipios Saludables



“Después están los Municipios Responsables donde se pueden tener resultados concretos de esos procesos, y, finalmente, los Municipios Saludables donde uno empieza a ver indicadores de impacto en la población”, comentó Barrenechea.



Al referirse puntualmente al trabajo que se lleva adelante con la Provincia de Corrientes, se valió de un power point para exhibir los resultados. De esa manera mencionó que actualmente son 49 los municipios de la provincia que se sumaron a Municipios Saludables, siendo 37 titulares y 12 adherentes; a la vez que son 5 los que van camino a ser responsables, 6 las Salas de Situación, 7 los Análisis de Situación de Salud. Está en marcha 1 Proyecto de Promoción de la Salud y 3 se encuentran en la etapa de evaluación y presentación.



En ese sentido, el Proyecto que actualmente es una realidad tiene que ver con la Red Fiebre Amarilla, según explicó Barrenechea, quién seguidamente valoró la articulación en Corrientes con el sector de Epidemiología y la labor mancomunada que vincula al Observatorio de Seguridad Vial, las políticas socio ambientales y el aporte que hacen para poder trabajar con estadísticas concretas a través del INDEC y el ministerio de Agroindustria de Nación.



Asimismo, puso de relieve e l trabajo en el espacio local en donde se configura a partir del abordaje de los determinantes y condicionantes de la salud; la promoción del trabajo conjunto entre la nación, la provincia y el municipio; y el desarrollo de la participación social y comunitaria en el nivel local. Desde este enfoque, el Programa acompaña a los municipios para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión en salud, buscando un crecimiento sustantivo en términos de la calidad de las políticas implementadas.



Vale señalar que un Municipio Saludable es aquel que obtuvo resultados en la modificación de los factores que determinan y condicionan negativamente la situación de salud colectiva en cada uno de los cuatro campos de los determinantes y condicionantes: sistema y servicios de salud, salud ambiental, factores socioeconómicos y modos de vida, para llevar a la reducción de las brechas de inequidad en salud.



Este nivel de acreditación implica un salto cualitativo, en tanto se valoran no sólo procesos de gestión, sino también resultados de gestión en salud y resultados de salud.



El trabajo mancomunado entre nación, provincia y municipios para transformar positivamente los determinantes de la salud, mediante la vinculación con la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) y la Salud Familiar y Comunitaria, se centra en pensar y actuar localmente en base a las necesidades de la población.



Buscan extender la AUH a niños y niñas



que aún no accedieron a ese derecho



En representación de la Red Integral de Protección Social, Estefanía Matas ponderó el trabajo articulado Nación – Provincia – Municipio y sostuvo que se trabaja fuerte junto a la ANSES a fin extender el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a todos los niños y niñas que aún no accedieron a ese derecho.



“Para ello contamos con instrumentos de identificación de hogares en condiciones de pobreza extrema para incorporar al cobro de la Asignación Universal por Hijo a niños que aún no la perciben”, expresó, dejando en claro que se implementa con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.



En tanto que subrayó la importancia y la estrategia de Municipios Saludables en unir esfuerzos en la generación de facilidades en el acceso a servicios de salud integrales, oportunos, y de calidad, y en la construcción de entornos saludables respetando las características étnicas, etarias, de género y sociales, que son factores condicionantes y determinantes que impactan de forma positiva o negativa en el estado de salud de las personas.



Temario



Tras la palabras de rigor, se desarrolló el Encuentro, que incluyó como parte del temario la Presentación del Programa Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables. Líneas de trabajo a nivel nacional (a cargo de Rosario Barrenechea, referente por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.



Al igual que la Presentación del Proyecto de Niños y Jóvenes y líneas metodológicas de la Red Integral de Protección Social (a cargo de Fernanda González de Unidad Red Integral de Protección Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social).



Se pusieron en consideración las líneas de trabajo en común entre el Programa Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables y la Red Integral de Protección Social (a cargo de Estefanía Matas de Unidad Red Integral de Protección Social del Ministerio de Salud de Desarrollo Social).



Luego fue el momento de la Presentación de Situación actual de la Provincia de Corrientes en el marco del Programa provincial Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables (a cargo de María Eugenia Roma, Referente Provincial del Programa Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables.



Posteriormente se realizó la Presentación la Red Integral de Desarrollo Social en el municipio de Corrientes (a cargo de Marcos Hanke, Subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales del Municipio de la Ciudad de Corrientes).



Luego hubo lugar para desplegar el Temario sobre la Asignación Universal por Hijo (a cargo de Fernanda González y Estefanía Matas), con cuestiones tales: ¿Qué es la Asignación Universal por Hijo?; ¿A quién le corresponde la Asignación?; ¿Cuáles son los motivos por los que un niño/a deja de cobrar la Asignación?; ¿Cómo actuar cuando nos enteramos de que un niño/a…?: Se encuentra sin DNI/partida de nacimiento; Está bajo el cuidado de un familiar o un referente afectivo;Tuvo problemas para completar y presentar la Libreta AUH.



Como corolario del encuentro, se expusieron las respectivas conclusiones.