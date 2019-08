Marcelo Gallardo y Alina Moine estarían juntos

Miércoles, 21 de agosto de 2019

A días de haber sido papá, un rumor que lanzó Ángel de Brito vincula al entrenador de River con la periodista deportiva.





Marcelo Gallardo no para de ganar títulos con el Club Atlético River Plate, pero ahora parece que también triunfa afuera de las canchas, ya que hay fuertes rumores de romance entre él y la periodista deportiva Alina Moine.





Según contó Ángel de Brito en su programa de radio El Espectador (CNN AM 950), el director técnico millonario estaría con problemas debido a que hace poco tiempo nació Benjamín, el tercer hijo fruto de la relación que tiene con Geraldine La Rosa, su esposa.



"Vamos a contar que Marcelo Gallardo, el Muñeco, que hace poco fue papá, mandó a gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una relación con la mamá de sus hijos. Él se hace cargo del chico y está todo bien, pero mandó a aclarar que está separado, porque hay otra persona en su camino, que es Alina Moine”, aseguró el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en el ciclo que comparte con las periodistas Pía Shaw y Pilar Smith.





“Ella está soltera y estaría comenzando una relación con Gallardo. Él desmiente lo de Moine, que tiene algunos antecedentes, y dice que lo quieren desestabilizar con este rumor, pero desde el lado de Alina dicen todo lo contrario, no hablan de desestabilización ni de Superclásico", sentenció De Brito acerca de los supuestos dichos del entrenador del club de Núñez, que volverá a enfrentarse a Boca Juniors el próximo domingo 1º de septiembre.





Moine tiene 39 años, trabaja actualmente en Fox Sports, y años atrás tuvo un romance con Carlos “Chapa” Retegui, ex jugador de hockey sobre césped y entrenador del seleccionado femenino de ese deporte, popularmente conocido como Las Leonas.





En el año 2016, Alina fue participante del Bailando en Showmatch (El Trece), no de manera fija, sino como invitada de Martín Liberman en el ritmo de la “Salsa de Tres”. Desde 2013 a 2015, fue la conductora de Fútbol Permitido, un ciclo deportivo que repasaba lo mejor de la fecha del torneo de Primera División argentino los domingos a la noche por la pantalla de la Televisión Pública Argentina.