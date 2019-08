La respuesta de la China Suárez y Benjamín Vicuña sobre el rumor de separación Miércoles, 21 de agosto de 2019 En un programa de televisión aseguraron que la pareja ya no estaría conviviendo debido a una fuerte crisis.





Un cimbronazo en la pareja de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría provocado la separación, luego de tres años juntos y una hija de un año y seis meses.





Según contaron en Implacables, la crisis ya era un hecho, a tal punto de que la pareja ya no estaba conviviendo en la casa del country Santa Bárbara.



“Nos llegó la información hace un par de días de que estarían viviendo una crisis y, hasta se habla de una separación, entre China Suárez y Benjamín Vicuña”, contó Daniel Gómez Rinaldi.



Al ser consultados sobre esta versión, la pareja habló con Ángel de Brito y lo negó."Qué disparate, ya no saben qué inventar", fue la respuesta.



Para el Día del niño, Suárez publicó videos de una fiesta junto a su amigo Pedro Alfonso, pero no hizo alusión a su pareja. El actor, por su parte, compartió una historia de Benicio, cuando, en el cumpleaños de Rufina, le pintaron la carita.



El domingo, además, Vicuña mostró fotos de él en el campo, y no hizo alusión a Eugenia. La última foto que publicó es del 15 de junio durante un viaje en helicóptero.





Otro dato que había alertado sobre una supuesta crisis fue la ausencia de Benjamín en el cumple de Cande Vetrano, integrante del elenco de ATAV. Suárez asistió pero no se la vio junto a su pareja.