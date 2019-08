Amonestaron a dos deportistas estadounidenses por sus protestas en el podio

Miércoles, 21 de agosto de 2019

Race Imboden y Gwen Berry deberán pasar un año a prueba. El Comité Olímpico de EE.UU. evalúa penalidades más severas.





El esgrimista Race Imboden y la lanzadora de martillo Gwen Berry fueron advertidos por el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos, después de sus protestas en el podio de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, la entidad adelantó que podría tomar medidas más severas en el futuro.



A ambos atletas les llegó una carta de amonestación, por la que se someterán a un período de 12 meses a prueba. Aunque no hubo una penalidad efectiva contra ellos, el Comité aprovechó para mandarles una señal de alerta al resto de los deportistas, en plena preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



A través de esas misivas, Sarah Hirshland, líder del Comité estadounidense, escribió que "en el futuro, emitir una amonestación a otros atletas en una instancia similar es insuficiente", según el texto al que tuvo acceso la agencia Associated Press.



Race Imboden, de 26 años, puso una rodilla en el suelo mientras sonaba el himno de su país en la ceremonia de premiación de la competencia de florete por equipos, en la que Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Panamericanos.





Horas más tarde, el esgrimista se descargó en las redes sociales, donde explicó el porqué de su gesto.



"El racismo, la ausencia de un control de armas, el maltrato a los inmigrantes y un presidente que esparce odio están en lo más alto de una larga lista", al repasar algunos de los "defectos" de su país.





Imboden, que ya se había manifestado en un torneo internacional en El Cairo, se sumó en las últimas semanas a "Know your Rights Camp", una campaña financiada por Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que impulsó el movimiento de protesta en el deporte en los Estados Unidos y que desde entonces se encuentra sin equipo.



"Después de ver las reacciones negativas y positivas a mi protesta, me siento más inspirado que nunca para estar activo. Nunca es demasiado tarde para empezar. Por favor, háganse oír y pónganse en acción", escribió este martes por la tarde en su cuenta de Instagram.





Gwen Berry, de 30 años, ganó el oro en el certamen femenino de lanzamiento de martillo en Lima 2019. Ya en el podio, puso un puño en alto, emulando a los legendarios Tommie Smith y John Carlos en México 1968.



"Tenemos que decir algo. Si no se dice nada, nada se hará. Nada se arreglará. Y nada cambiará", dijo la atleta, 14ª en Río 2016, a USA Today. Ese mismo mensaje replicó en su cuenta de Twitter este martes por la noche.



En las cartas enviadas a ambos atletas, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos adelantó que estudia cómo afrontar las crecientes señales de descontento dentro del deporte en ese país.





"Reconocemos que debemos definir con más claridad para los atletas de Estados Unidos lo que significará una violación de estas reglas en el futuro", escribió Hirshland. "Al trabajar con los (atletas y los consejos de los órganos nacionales), estamos comprometidos a definir con más explicitud cuáles serán las consecuencias para los miembros de los equipos de Estados Unidos que protesten en los Juegos futuros