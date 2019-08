Palmeiras le ganó a Gremio y sueña con las semifinales

Miércoles, 21 de agosto de 2019

El Verdao, que terminó con diez por la roja a Felipe Melo, se impuso 1-0 en la ida de los cuartos de final y llega bien perfilado para la revancha del martes.





Palmeiras metió un triunfazo de visitante en la ida de cuartos de la Libertadores con un misil que hizo estallar el Arena do Gremio. El equipo de Scolari se llevó el primer chico gracias al tremendo golazo de Gustavo Scarpa (¿será el mejor de la Copa?) y se ilusiona con meterse entre los cuatro mejores de América. La única pálida es que Felipe Melo vio la roja y se perderá la revancha.







De entrada, el partido fue muy intenso y con mucha pierna fuerte. Felipe Melo vio la amarilla por un planchazo antes de los 10' y al toque fue Walter Kannemann el que se ganó la amonestación por una infracción ante Luiz Adriano. Sin embargo, cuando parecía que era difícil destrabar el resultado, apareció Scarpa para romper el cero con un bombazo.



¿Cómo fue la jugada? Tiro libre a 30 metros del arco de Paulo Victor, Marcos Rocha metió un toque corto y el volante zurdo, uno de los goleadores de la Copa con seis tantos, sacó un fierrazo a lo Roberto Carlos, seco y potente, para romperle el arco a Gremio. A partir de ese momento, el local, empujado por el nerviosismo de su gente, se vio obligado a ir por el empate, pero le faltó profundidad, abusó de los remates de media distancia y la movilidad de Everton, figura en la Copa América con Brasil, no fue suficiente.





La única mancha de este importante triunfo fue la expulsión de Felipe Melo. El gran referente del equipo siguió peleando cada pelota como si fuera la última, metió otro planchazo como en el comienzo y Patricio Loustau, de correcto arbitraje, le mostró la roja. A pesar de ser un jugador aguerrido, acostumbrado a irse a la duchas antes de tiempo, no pudo ocultar las lágrimas por dejar a su equipo con uno menos y por perderse la revancha. De todas maneras, Palmeiras lo aguantó bien con uno menos y en siete días, en San Pablo, deberá liquidar lo que comenzó en Porto Alegre.