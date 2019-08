Horóscopo para hoy 21 de agosto del 2019 Miércoles, 21 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones.



Amor: Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Se paciente.



Riqueza: Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas.



Bienestar: Cada vez que la vida pone una piedra en tu camino, se asegura también de darte los medios para superarla. Todo es cuestión de saber donde mirar.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Contarás con muchas energías durante la jornada de hoy, pero en lugar de ayudarte te mantendrán fuera de foco, contrólate.



Amor: Surgirán complicaciones laborales que afectarán el humor de la pareja. Evita iniciar discusiones innecesarias hoy.



Riqueza: No le temas a la idea de independizarte a nivel laboral. Inicia los planes para comenzar tu propio negocio.



Bienestar: No existe la seguridad absoluta en los eventos de la vida. Todo involucra tomar riesgos en mayo o menor medida. Confía en tus habilidades.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Experimentarás ansiedad y nerviosismo durante toda la primara parte de la jornada de hoy. Ciertas ideas rondaran tu mente.



Amor: El rencor y la venganza no tienen lugar en un ambiente que debe ser de amor y respeto. Busca cambiar estos aspectos.



Riqueza: Consulta con tu pareja antes de realizar esa fuerte inversión que esta rondando tu mente. Se lo más precavido posible.



Bienestar: El destino favorece a los arriesgados. Ten esto en mente cuando tengas que optar entre lo seguro y mediocre o lo riesgoso y perfecto.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu espíritu aventurero te llevará a conocer lugares que siempre formaron parte de los sitios en los que deseabas estar.



Amor: Tienes que dejar que tus sentimientos fluyan y tu pareja sepa qué es lo que sientes por ella. Tu hermetismo es lo que te distancia de ella.



Riqueza: Nunca es tarde para retomar aquellos proyectos que quedaron en el tintero. Ponte las pilas y rescátalos.



Bienestar: Te harán una propuesta que te resultará tentadora, pero muy pronto te darás cuenta que no era lo que parecía. Ve con cuidado.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Entrarás en conflictos por defender tus criterios morales con ciertos conocidos durante la jornada de hoy. No dudes de ti.



Amor: Caerás en cuenta lo genuinos que se han vuelto tus sentimientos hacia tu pareja. No permitas que esto te asuste, continua así.



Riqueza: Existen oportunidades en las que debes dejar tus esfuerzos de lado y hacer flamear la bandera blanca. No pierdas tu tiempo.



Bienestar: Aprovecha cada momento de tranquilidad para relajar un poco las tensiones en tus hombros, no dejes que la desesperación te embargue.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Día ideal para ocuparte de la apariencia personal, inscribirte en un curso de gimnasia o, aunque sea, salir a correr o a caminar.



Amor: Ideal para reconciliaciones y explorar nuevos horizontes con quien tú piensas que es inalcanzable. Atrévete a acercarte.



Riqueza: Tu trabajo te absorbe mucho y tienes poco tiempo para conectarte con tus impulsos creativos. Trata de reorganizar tus horarios.



Bienestar: Eres optimista por naturaleza, pero como recordatorio, ve las situaciones negativas como retos y oportunidades, no como problemas a sortear.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te portarás mal con una persona muy querida por ti. Lo mejor es tomar distancia y saber pedir disculpas a tiempo, nunca es tarde.



Amor: No puedes estar todo el tiempo pendiente de lo que dice o hace tu pareja. Es momento de que le des un poco de libertad.



Riqueza: No es momento para que te pongas a especular acerca de tus ganacias. Lo mejor es que trabajes y disfrutes sus frutos.



Bienestar: Aprende a dejar el orgullo de lado y a pedir ayuda cuando sea necesario, no siempre uno puede ser autosuficiente en todo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te volverás el centro de atención en cuanta reunión social concurras. Todos querrán acercarse y formar parte de tu círculo íntimo.



Amor: Sé más osado y fantasioso en tu relación. Es el momento indicado para dejar que la pasión tome las riendas.



Riqueza: Si no te comportas de manera más responsable, lo más probable es que te quedes sin trabajo. Sé más cuidadoso.



Bienestar: Si sigues molestando a quienes te ayudan, terminarán cansándose de ti y dejándote solo. Compórtate correctamente.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses.



Amor: Deberás dejar de lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y el amor si pretendes formar una pareja.



Riqueza: Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo.



Bienestar: La fuerza física tiene que ser tu ultimo recurso ante una situación insalvable. Siempre procura resolver tus pleitos de manera civilizada.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Buscarás consuelo y refugio en los brazos de seres queridos cercanos durante la jornada de hoy. No temas desahogarte.



Amor: Te enterarás de ciertos eventos del pasado de tu pareja que te molestarán bastante. Recuerda que todos tenemos un pasado.



Riqueza: Divide y conquistarás. Esta es la única forma de poder abarcar todo el caudal de trabajo que pretendes. Planifica.



Bienestar: No permitas que los miedos constantes e irracionales terminen por acabar con tu confianza. Afronta tus temores o controlaran tu vida.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Finalmente encontrarás la persona indicada para ser tu amigo y confidente. Jornada muy positiva a nivel social.



Amor: Disfruta de las sensaciones que trae consigo el conocer una persona que despierte profundamente tu interés. Ve paso a paso.



Riqueza: Contarás con cada conocimiento con el que cuentas en tu mente a flor de piel. Lograrás dar una excelente primera impresión.



Bienestar: Aprende a saborear tus éxitos con todo el detenimiento que puedas. Utilízalos como el combustible para poner tus metas aun más alto.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Lo ideal será que vivas cada etapa de ti vida con la mayor intensidad posible. Así lograrás aprender las lecciones a su tiempo.



Amor: Aprende a ser menos exigente y pretencioso en lo que a tu pareja se refiere. Mídelo con la vara con la que te mides tu.



Riqueza: Se te presentará la oportunidad de aceptar un trabajo para el día de hoy. Esto te traerá muchos beneficios, no lo dudes.



Bienestar: Procura mantener una estrecha relación con tu entorno familiar. Ellos representarán una salida viable a tus problemas e inquietudes.