Gran victoria de Corrientes sobre Santa Fe

Miércoles, 21 de agosto de 2019

El equipo que dirige Juan Humberto López Ríos derrotó al seleccionado santafesino por 89 a 73 en la segunda fecha, en el marco de la interzonal.



El goyano Julián Morales fue el goleador para los vencedores con 30 puntos mientras que en el derrotado se destacó Solari, con 19 puntos. En la próxima fecha Corrientes s enfrentará a Tierra del Fuego a las 15 de este miércoles 21en el estadio Ciencuentenario, por la zona C.-



Los primeros minutos fueron equilibrados, donde tras un mejor comienzo de Santa Fe, 0-4, Corrientes con la presencia de Insaurralde, Torné y Aguirre logró desbordar al rival 12-7 con 3’00 por jugar. Sin embargo tuvo un alto costo, al quedar Aguirre con tres faltas, que obligó a Lopez Ríos al recambio. Los minutos finales, Corrientes trabajó bien el juego, con fuerte defensa y pudo sostener la ventaja llevándose el periodo 21-17.



El segundo tramo, Santa Fe volvió a tener predominio en los primeros minutos y de la mano de Bosch pasó al frente 21-22. Pausa de Lopez Ríos para acomodar la estrategia. Con el ingreso de Monzon Corrientes encontró una via distinta de gol , y más allá de volver a controlar la pizarra 30-25, entraba en algunas mesetas, que provocaba la reacción del equipo de Lopez, que acechaba en el score. Sacco (11) y Solari (6) daban la cara por Santa Fe. Sobre el final, Corrientes estuvo más fino y lo pudo cerrar a favor, luego de la efectividad desde la linea de Bonja, para establecer el 39-35.



La tercer fracción luego de una conversión en la pintura de Torné y una bomba de Morales Corrientes tomó la máxima 44-35. Santa Fe abusaba del tiro externo sin efectividad, debido a la buena defensa correntina. El juego era d eida y vuelta con acierto y errores repartidos, y donde Corrientes sufrió la baja de Aguirre por cinco faltas. No obstante, luego de otro perímetro de German Gonzalez, de buenas defensas y salidas rápidas de contragolpe , Corrientes se disparó 51-38, promediando el tramo, lo que obligó a Lopez a frenar las acciones. La muñeca de Solari (12) desde los 6.75 mantenía vivo al equipo de la tierra de los trigales y entonces LopezRios fue el que se fue a la pausa, 56-49 con 3’00 por jugar. La muñeca de Solari (12) mantenía vivo a Santa Fe, pero Corrientes no perdió el orden y lo cerró favorablemente 64-53.



Una bomba de Morales inauguraba el ultimo capitulo y Corrientes tomaba la máxima 67-53. Santa Fe era Solari dependiente (16) que estaba intratable desde los 6.75., Transitábamos el fatídico tramo de los dos minutos que nos recordaba el juego anterior y había que salir de esa situación. Morales (27), era el asesino serial de Corrientes, con filosas navajas perimetrales, desangraban la resistencia santafesina, y además sumaba un aliado, el reloj , 79-64 con 5’00 por jugar. Para resumir, los últimos minutos Corrientes se hizo dueño por completo, para redondear una impecable victoria 89.73, que lo ubica en inmejorables condiciones pensando a futuro.



La Síntesis:



Corrientes (89)Insaurralde 9, Gonzalez G. 7, Morales 30, Aguirre 5, Torné 12, (FI); Gonzalez J. 5, Monzon 9, Zacarias 0, Bonja 6, Ramirez 6, Vallejos R. 0, Vallejos E. 0.



Director Técnico: Juan Lopez Ríos



Santa Fe (73) Solari 19, Poloni 6, Jaime 8, Bosch 11, Sacco 15, (FI); Britos 6, Montani 4, Mecoli 4, Galante 0, Gaido 0, Giacchetti 0.



Director Técnico: Martin Lopez



Parciales: 21-17, 39-35 (18-18); 64-53 (15-18); 89-73 (25-20).



Árbitros:Ezequiel Macias y Germán Martinez



Estadio: Cincuentenario