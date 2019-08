El ardiente beso de Fede Bal y Lourdes que desató la polémica

Martes, 20 de agosto de 2019

La pareja de baile cerró su coreografía con un terrible chape y todo el estudio de Showmatch se conmovió.



En la gala de cuarteto del día lunes del Súper Bailando 2019 en Showmatch (El Trece), un ardiente beso protagonizado por Federico Bal y Lourdes Sánchez tomó por sorpresa a todos los televidentes y presentes en el estudio del programa conducido por Marcelo Tinelli.





La pareja de baile decidió cerrar su coreografía de Ya me enteré con un tremendo chape enfrente de Bianca Iovenitti, novia del hijo de Carmen Barbieri, y del “Chato” Prada, productor del envío de El Trece y pareja de la panelista de Los Ángeles de la Mañana.





Debido al inesperado cierre del baile, Marcelo reaccionó incrédulo y jugó con los monitores de su estudio haciendo la seña de “pedir el VAR”, como si fuese un referí de fútbol. Desde el control, Prada tampoco pudo esconder su rostro de sorpresa al ver el beso que se dio su pareja y la madre de su hijo con su compañero de certamen.





“Es un acting, el tema habla de un amor infiel”, indicó Bal, pero el conductor le dijo que era un chupón muy largo, y que encima “fue con Lourdes, no con cualquiera”. Sin embargo, el actor aseguró que no hubo lengua, y luego tuvo que enfrentar los rumores de crisis con Iovenitti, debido a que hace bastante tiempo que no comparten una foto juntos en sus redes sociales.La bailarina de Nuevamente Juntos dijo que están bien, y el hijo de Carmen sostuvo que no comparte muchas cosas porque ya hizo eso con parejas anteriores.



Respecto al beso, Bianca opinó de manera picante con una tremenda propuesta. “Lo bueno es que para el ritmo que viene, yo pensaba incluirlo al Chato para darnos un beso también ahora tengo un permitido", disparó quien participa junto con Rodrigo Noya en el programa, pero Lourdes, que además aclaró que el beso fue una decisión artística en base a la historia de la canción que bailaron,se negó completamente, ya que Prada no es artista como ella ni participante del certamen.



Finalmente, la pareja obtuvo 27 puntos, 24 provenientes del jurado conformado por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia Peña y Marcelo Polino, y 3 por parte del “BAR”, integrado por Laura Fidalgo, Flavio Mendoza y Aníbal Pachano.