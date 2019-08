Detuvieron al violento sujeto que agredió a su ex en el Villa Raquel Martes, 20 de agosto de 2019 La Policía de Corrientes detuvo anoche a Jorge Toledo, el sujeto denunciado por Cinthia Romero por violencia de género. La mujer había relatado ayer haber sido bestialmente golpeada por el hombre, en su domicilio del barrio Villa Raquel.

La ex pareja de Romero tenía denuncias por agresiones y sobre él pesaba una restricción perimetral que violó al ingresar a la casa, donde nuevamente golpeó a su ex mujer y le causó diversas lesiones. La presidenta de Coetí y representante legal en el caso, Nieves Cuenca, confirmó el hecho y anticipó que pedirá una custodia policial permanente la víctima.