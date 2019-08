“El mandato central es garantizar la estabilidad del tipo de cambio”

Martes, 20 de agosto de 2019

El flamante ministro de Hacienda habló tras jurar en el cargo y aseguró que convocará a los referentes económicos de la oposición.





El flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, aseguró que el "mandato central" en su gestión será "garantizar la estabilidad del tipo de cambio".



Lo dijo este martes por la mañana, minutos después de jurar en el cargo y en la previa de la apertura de los mercados.





"El presidente me ha dado un mandato central, no excluyente pero sí subordinando a los demás objetivos. El objetivo de primer orden es garantizar la estabilidad de tipo de cambio en este período electoral, porque entendemos que en entornos de incertidumbre la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer el ministerio", señaló Lacunza, que habló en el microcine del Ministerio de Hacienda. Durante el acto, que se extendió por unos 20 minutos, no hubo anuncios ni preguntas de los periodistas.



Acompañado por su equipo económico -Sebastián Katz, Milagros Gismondi, Hugo Medina, Rodrigo Pena, Santiago Bausili y Gustavo Lopetegui- el flamante funcionario dijo que tras las PASO, la economía "ha perdido una referencia nominal para fijar los precios por la volatilidad cambiaria".



"La situación es compleja pero tenemos sobrados argumentos para salir adelante y garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral y legar al próximo mandato, sea quien sea, un punto de partida con una plataforma consistente y robusta para poder recuperar el crecimiento. Hace varias décadas que un tercio de los argentinos no puede salir de la situación de la pobreza y eso es lo que más nos preocupa como Gobierno".



"La relatividad de los mercados termina repercutiendo en el bienestar del ciudadano de a pie. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer para las familias. Tenemos razones suficientes para creer que el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio. Para decirlo en criollo, no hace falta un tipo de cambio más alto. Cualquier presión alcista no va a obedecer a fundamentos reales sino meramente especulativos, innecesarios y nocivos para el funcionamiento de la economía", agregó.



Lacunza aseguró que durante su gestión se garantizarán "las pautas fiscales acordadas con el FMI" e hizo un llamado a la oposición para lograr mayor estabilidad cambiaria.





"Es evidente que el proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria y como el mercado presta más atención al futuro que al presente, es tan importante de lo que pueda hacer el Gobierno como lo que pueda hacer la oposición. Como no creemos en nombres mesiánicos ni hombres omnipotentes, el Presidente me ha pedido que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compiten en estas elecciones para ponernos de acuerdo como hombres de Estado en algunas condiciones básicas para preservar esta estabilidad", informó.



El lunes, durante la primera reunión que mantuvo con el nuevo funcionario en la quinta familiar "Los Abrojos", el presidente Mauricio Macri le transmitió "las prioridades de la gestión". Unas horas después, durante la jura, le pidió "morigerar cualquier costo que pueda tener el proceso electoral".





El foco de la gestión del reemplazante de Nicolás Dujovne estará puesto en la política política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar el cumplimento de las metas comprometidas en el segundo trimestre.



El sábado último, tras la derrota del oficialismo en las PASO, Dujovne presentó su renuncia al cargo y el Presidente resolvió reemplazarlo con Lacunza. Hasta ahora, el designado titular de la cartera de Hacienda se desempeñaba como ministro de Economía de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.



En su carta de renuncia, Dujovne afirmó que, "en virtud de las circunstancias", la gestión necesitaba "una renovación significativa en el área económica".