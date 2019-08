Asumió Hernán Lacunza y Macri le pidió “morigerar cualquier costo que pueda tener el proceso electoral”

Martes, 20 de agosto de 2019

El presidente le tomó juramento, le agradeció su “valentía” y le pidió abrir “todos los canales de diálogo posibles para reducir las incertidumbres”. El nuevo ministro fijó como prioridad estabilizar la economía.





"Prioridad número uno: responsabilidad". Ese fue el pedido que le hizo el Presidente al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en la primera reunión de trabajo que mantuvieron este lunes en la Quinta de Los Abrojos. Lacunza juró en el cargo este martes a las 8.30, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.





Luego de las formalidades, Macri tomó la palabra y dijo frente a todo su gabinete: "Quiero agradecerle a Hernán por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil en la Argentina".



"Que aceptes habla de tu profunda vocación de servicio y valentía para la tarea”, comenzó diciendo Macri y agregó un pedido especial para el flamante ministro: “Que en cada decisión tengas como foco cuidar a los argentinos, y no te lo pido como candidato sino como Presidente", y solicitó un esfuerzo en "morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos en los próximos meses”.



En esta línea, insistió: “Te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres, que siempre hacen daño”.





Luego, Lacunza brindó una conferencia de prensa, que le siguió casi en simultáneo la del presidente del Banco Central, Guido Sandleris. En la noche de este lunes, el flamante ministro estaba reunido en la sede del Banco Provincia tomando algunas definiciones.



Se especulaba con que se pudiera tomar alguna medida para anclar al dólar. Las conferencias fueron antes de que abran los mercados, a las 10 de la mañana. Ayer fue otro día de furia en Wall Street: el riesgo país subió de 1.650 a 1.875 durante la jornada y las acciones de empresas argentinas cayeron un 15% en promedio.



Continuarán en sus cargos los secretarios de Energía, Gustavo Lopetegui, de Hacienda, Rodrigo Pena y de Finanzas, Santiago Bausili. Se sumarán al gabinete económico Sebastián Katz, Milagros Gismondi y Hugo Medina.



"Mauricio le transmitió que no quiere quemar las naves, que quiere ordenar todo, para un nuevo mandato o para el que le toque asumir", fue el balance que hizo uno de los presentes en la reunión que mantuvo el Presidente con Lacunza.



En el diagnóstico que se hizo puertas adentro, no faltaron referencias a las señales que dio Alberto Fernández tras el diálogo que mantuvo con Macri: "Ellos están jugando bien, nosotros tenemos que responder igual", planteó ante este diario uno de los convocados.



Fue luego de leer que Guillermo Nielsen, referente económico del Frente de Todos, había salido a despejar dudas al descartar -en diálogo con Bloomberg- que no está entre sus planes reestructurar la deuda; y a raíz de la aparición pública que había hecho la semana pasada el candidato a presidente, cuando llevó calma a los mercados al indicar que el dólar a 60 pesos "está bien".



Junto a Lacunza y Sandleris, en Los Abrojos también estuvo el grupo de dirigentes que conforman la mesa de decisiones del Presidente: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Dante Sica (Producción); y, por supuesto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Lacunza asomó por el predio ubicado en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas cerca de las 11, como estaba previsto. Llegó con carpetas e informes que su equipo, el mismo que lo acompañó en la Provincia, pudo hacer en las primeras horas desde que asumió.



Luego de la reunión, en breves declaraciones a la prensa, Lacunza aseguró que el Presidente le "transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses", sin dar mayores detalles. "Me voy a reunir con mi equipo para que, en virtud de esas prioridades, podamos trabajar", agregó.





Lacunza, que al retirarse de Los Abrojos evitó responder preguntas, avisó que este martes, al cabo de su primera jornada al frente de forma oficial, dará una conferencia de prensa "durante el día".



El flamante ministro trabajará inicialmente en tres puntos concretos, según pudo reconstruir Clarín:



*Trabajar para estabilizar las variables macro y calmar la volatilidad post PASO.



*Buscar llevar tranquilidad a la gente, con un mensaje realista de la situación que se está atravesando.



*Sostener el programa fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Precisamente, entre las prioridades de la agenda de Lacunza está la misión del FMI, que llegaría en los próximos días para aconsejar al directorio del organismo sobre el desembolso de US$ 5.500 millones previsto para el próximo mes.​



En torno a la reunión hubo mucha preocupación por lo que pasaba en los mercados, pese a que se trataba de un feriado. Sucede que, mientras los funcionarios ingresaban a la quinta para el encuentro con Macri, las noticias desde el exterior no eran alentadoras: el riesgo país se ubicaba en 1.858 puntos y las acciones argentinas en Wall Street se desplomaban más del 12 por ciento.





El domingo, previo al encuentro con Macri, Lacunza se había reunido con su antecesor, Dujovne, para repasar números. Analizaron los vencimientos que debe afrontar la Argentina. Son importantes: unos US$ 7.500 millones LETES en dólares y otros US$ 2.500 millones en Lecaps y Lecer.



Otro de los puntos que generó cierta inquietud en el Gobierno, y que deberá resolver el flamante equipo económico es la reducción de los depósitos a plazo fijo: la semana pasada cayeron $16 mil millones.